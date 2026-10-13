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رياضة
14 مليون دولار لقميص مايكل جوردان... قطعة تاريخية تحطّم الأرقام القياسية
2026-10-13 | 08:57
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14 مليون دولار لقميص مايكل جوردان... قطعة تاريخية تحطّم الأرقام القياسية
في صفقة استثنائية تعكس القيمة التاريخية لأسطورة كرة السلة الأميركية مايكل جوردان، بيع قميص ارتداه خلال موسمه الأخير مع شيكاغو بولز عام 1998 مقابل 14 مليون دولار، مسجّلًا رقمًا قياسيًا جديدًا في سوق المقتنيات التذكارية لكرة السلة.
وارتدى جوردان القميص الموقّع خلال المباراة الثانية من نهائيات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (NBA) عام 1998، حين سجّل 37 نقطة في مواجهة يوتا جاز.
وشكّل ذلك الموسم محطة تاريخية في مسيرته، بعدما قاد شيكاغو بولز إلى لقبه السادس في الدوري، إثر فوزه على يوتا جاز بأربع مباريات مقابل اثنتين، محقّقًا لقبه السادس والأخير مع الفريق، إلى جانب فوزه بجائزة أفضل لاعب في النهائيات للمرة السادسة.
وتجاوز سعر القميص الرقم القياسي السابق لقطعة تذكارية في كرة السلة، والذي بلغ 12.9 مليون دولار، بعد بيع بطاقة نادرة تجمع جوردان والنجم الراحل كوبي براينت العام الماضي.
كما تخطّى الرقم القياسي السابق لقميص ارتداه جوردان خلال مباراة رسمية، والبالغ 12.3 مليون دولار، والذي سُجّل قبل أسبوعين فقط، بعد بيع قميص آخر من نهائيات عام 1998.
وأُنجزت الصفقة عبر عملية بيع خاصة نظّمتها دار "Hunt Auctions"، واشتراها المستثمر العقاري الأميركي رون فيرمان، المقيم في ميامي.
واعتبر رئيس الدار، ديفيد هانت، أنّ المقتنيات المرتبطة بجوردان باتت تحظى بمكانة استثنائية في سوق المقتنيات الرياضية، إذ أصبحت تُعامل بوصفها أصولًا نادرة تضاهي في قيمتها بعض الأعمال الفنية الشهيرة.
ورغم هذا الرقم اللافت، لا يزال الرقم القياسي لأغلى قطعة تذكارية رياضية مباعة في التاريخ من نصيب قميص أسطورة البيسبول بيب روث، الذي ارتداه خلال بطولة العالم عام 1932، وبيع عام 2024 مقابل 24.1 مليون دولار.
المصدر
رياضة
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