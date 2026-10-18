"Run for a Cause"... بيروت ماراثون تنظّم سباقًا للتوعية بسرطان الثدي (فيديو)

نظّمت جمعية بيروت ماراثون، برئاسة السيدة مي الخليل، اليوم الأحد، سباقًا للتوعية بسرطان الثدي في بيروت، وذلك في إطار فعاليات الشهر الوردي.

وانطلق السباق من ساحة الشهداء في العاصمة بيروت عند الساعة السادسة والنصف صباحًا، بمشاركة عدد من العدّائين ضمن برنامج "542" الخاص بالجمعية، إلى جانب مشاركين آخرين دعمًا للقضية التي يُسلَّط الضوء عليها خلال شهر تشرين الأول من كل عام.

وشاركت السيدة ليلى عجم، الناجية مرتين من سرطان الثدي، تجربتها مع العدّائين قبل انطلاق السباق، كما وجّهت عبر كاميرا الـLBCI رسالة إلى النساء، شدّدت فيها على أهمية إجراء الفحوصات اللازمة للكشف المبكر عن المرض.

ويُذكر أن جمعية بيروت ماراثون ستنظّم سباقها السنوي الكبير في 29 تشرين الثاني في بيروت، بمشاركة عدد كبير من العدّائين.