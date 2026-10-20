لماذا لا تحقق النتائج المرجوّة في النادي الرياضي؟ مدرّبون يكشفون الأخطاء الشائعة وطرق تجنّبها

قد يلتزم البعض بالتدريبات الرياضية لأسابيع أو أشهر من دون ملاحظة التغييرات التي يتطلعون إليها، سواء في خسارة الوزن أو بناء العضلات أو تحسين اللياقة البدنية. ويرى مدرّبون شخصيون أنّ المشكلة لا تكمن بالضرورة في قلة الجهد، بل قد ترتبط بأخطاء شائعة، أبرزها عدم الانتظام في التمارين، وتغيير البرنامج التدريبي باستمرار، والمبالغة في ممارسة تمارين الكارديو على حساب تمارين المقاومة.



ويؤكد الخبراء أهمية وضع برنامج تدريبي واقعي يتناسب مع نمط الحياة، بدلًا من البدء بحماس كبير ثم التوقف بعد فترة قصيرة. كما ينصحون بالالتزام ببرنامج ثابت يسمح بقياس التقدم تدريجيًا، من خلال زيادة الأوزان أو عدد التكرارات مع مرور الوقت، بدلًا من تغيير التمارين باستمرار. ويحذّرون أيضًا من الإفراط في عدد التمارين والمجموعات، إذ قد يؤدي ذلك إلى زيادة التعب من دون تحقيق فائدة إضافية تُذكر، مشددين على ضرورة تدريب العضلات بجهد كافٍ لتحفيز نموها.



وفي حين تُعدّ تمارين الكارديو، مثل الجري وركوب الدراجة، مفيدة لصحة القلب والتحكم بالوزن، فإن الاعتماد عليها وحدها قد يؤدي إلى إهمال تمارين المقاومة الضرورية للحفاظ على الكتلة العضلية والقوة، خصوصًا مع التقدم في العمر. ويوصي الخبراء بممارسة تمارين المقاومة مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيًا، إلى جانب الحركة المنتظمة، مع منح الجسم وقتًا كافيًا للتعافي بين الحصص، لتقليل خطر الإصابات وتعزيز القدرة على الاستمرار.



أما التغذية، فتُعدّ عاملًا أساسيًا في تحقيق النتائج، إذ قد يحدّ النظام الغذائي غير المتوازن من فوائد التمارين مهما بلغت شدتها. ويتطلب خسارة الدهون تحقيق عجز معتدل في السعرات الحرارية، فيما يحتاج بناء العضلات إلى تناول كمية كافية من البروتين والطاقة. ويحذّر الخبراء من الحميات القاسية التي قد تؤدي إلى خسارة العضلات إلى جانب الدهون، كما يدعون إلى الانتباه للسعرات الحرارية الموجودة في المشروبات المحلّاة والعصائر والقهوة والمشروبات الكحولية، التي قد تُستهلك من دون احتسابها ضمن النظام الغذائي اليومي.



ويشير المدربون إلى أنّ التوقعات غير الواقعية، المتأثرة بصور المؤثرين الرياضيين على مواقع التواصل الاجتماعي، قد تؤدي إلى الإحباط والاستسلام، إذ إنّ النتائج تحتاج إلى وقت واستمرارية. كما ينصحون بتجنب إضاعة الوقت في النادي باستخدام الهاتف أو إطالة فترات الراحة بلا داعٍ، ووضع خطة واضحة قبل بدء التمرين. ويخلص الخبراء إلى أن تحقيق نتائج مستدامة لا يعتمد على التدريب الأقسى أو الأطول، بل على الجمع بين الانتظام، والتغذية المناسبة، والتدرّج في الأوزان، والراحة الكافية.