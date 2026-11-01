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مقلب طريف في باريس سان جيرمان... أشرف حكيمي ولوكاس هيرنانديز يقعان ضحية مفاجأة الهالوين (فيديو)

2026-11-01 | 07:36
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مقلب طريف في باريس سان جيرمان... أشرف حكيمي ولوكاس هيرنانديز يقعان ضحية مفاجأة الهالوين (فيديو)

لم تقتصر أجواء الهالوين على الأزياء التنكرية والاحتفالات، بل امتدّت إلى غرف لاعبي باريس سان جيرمان، حيث قرّر النادي الفرنسي مفاجأة لاعبي فريقي الرجال والسيدات بمقلب مخيف، وثّقته مقاطع فيديو نُشرت عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر اللاعبون في الفيديوهات وهم يتعرّضون لمواقف مفاجئة ومرعبة، وسط ردود فعل تراوحت بين الخوف والضحك، إلا أن النجم المغربي أشرف حكيمي والمدافع الفرنسي لوكاس هيرنانديز كانا من أبرز من خطفوا الأنظار بردود فعلهما العفوية.

وجاء هذا المقلب بعد يوم واحد فقط من تألق حكيمي على أرض الملعب، إذ قاد فريقه إلى الفوز على لوهافر بنتيجة 5-1 ضمن منافسات الدوري الفرنسي، مسجّلًا ثلاثة أهداف «هاتريك»، في مباراة عزّز فيها باريس سان جيرمان موقعه في صدارة الترتيب برصيد 20 نقطة بعد تسع جولات.

وسرعان ما انتشرت مقاطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تفاعل الجمهور مع المشاهد الطريفة وردود فعل اللاعبين، في أجواء جمعت بين الرعب والمرح بمناسبة الهالوين.


 

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