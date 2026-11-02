أنتونيللي يكتب التاريخ… أصغر بطل للعالم في الفورمولا 1

حقّق السائق الإيطالي كيمي أنتونيللي إنجازاً تاريخياً بتتويجه بطلاً للعالم في سباقات الفورمولا 1، بعدما حلّ في المركز الثالث خلال جائزة المكسيك الكبرى، ليصبح أصغر بطل في تاريخ البطولة عن عمر 20 عاماً و68 يوماً.

وجاء أنتونيللي خلف الهولندي ماكس فيرشتابن، سائق ريد بول، الذي أحرز المركز الأول، والبريطاني لويس هاميلتون، سائق فيراري، الذي حلّ ثانياً.

وشهد السباق منافسة حادة، تخلّلتها حوادث أدّت إلى رفع العلم الأحمر واستئناف المنافسات بعد توقف، فيما حافظ أنتونيللي على هدوئه حتى خط النهاية، ليحسم اللقب قبل عدة جولات من نهاية الموسم.

وبهذا الإنجاز، حطّم أنتونيللي الرقم القياسي السابق للألماني سيباستيان فيتيل، وأصبح أول سائق إيطالي يحرز لقب بطولة العالم منذ ألبرتو أسكاري عام 1953.

وتنتقل منافسات البطولة إلى البرازيل، حيث تُقام جائزة ساو باولو الكبرى على حلبة إنترلاغوس بين 6 و8 تشرين الثاني الجاري.