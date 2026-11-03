مأساة تهزّ الملاعب الإسبانية… وفاة لاعب ثلاثيني بعد اصطدام عنيف بحارس مرمى خلال مباراة

توفي خيسوس دي ميغل مهاجم تينيريفي الثلاثاء بعد ساعات من نقله إلى المستشفى إثر اصطدام عنيف مع حارس مرمى الفريق المنافس خلال مباراة في دوري الدرجة الثانية في كرة القدم، وفق ما أفاد النادي الإسباني.



وجاء في بيان صادر عن تينيريفي "بقلوب يعتصرها الألم، وفي حالة من الصدمة وعدم التصديق، يعلن نادي سي دي تينيريفي عن الوفاة المأساوية للاعبه خيسوس دي ميغل، صباح الثلاثاء 3 تشرين الثاني 2026، في تمام الساعة الثامنة".



وكان المهاجم، البالغ 30 عاما، قد تعرض لاصطدام مع خيسوس أوونو حارس مرمى منتخب غينيا الاستوائية ونادي أندورا، الذي كان قد اندفع خارج مرماه في محاولة لإبعاد الكرة في الوقت المحتسب بدلا من الضائع، ما استدعى نقله بشكل عاجل إلى المستشفى، حيث وُصفت حالته في البداية بأنها "مستقرة، رغم خطورتها".



أدى هذا الاصطدام العنيف إلى توقف المباراة التي كانت تندرج ضمن المرحلة الثانية عشرة، في الدقيقة 97، بينما كانت النتيجة تشير إلى التعادل بهدفين لكل فريق.



بقي دي ميغل ممددا بلا حراك على أرض الملعب لبعض الوقت، قبل أن يُنقل إلى المستشفى، حيث أفادت الصحافة المحلية بأنه تعرض لأزمة قلبية.



وقبيل الإعلان عن وفاته، كان مستشفى تينيريفي قد أصدر بيانا ذكر فيه أن الحالة الصحية للاعب "تدهورت من الناحية العصبية".



وأضاف تينيريفي في بيانه "لا توجد كلمات يمكنها تقديم العزاء، ولا شيء على الإطلاق يمكن أن يخفف من وطأة هذا الحزن العميق. إننا نقف إلى جانب عائلته المفجوعة، وأحبائه، وجميع مشجعي نادي تينيريفي الذين يبكون هذا الفقدان الجلل".



وختم "تُعرب عائلة خيسوس دي ميغل عن امتنانها العميق لكل من عبّر عن دعمه ومساندته، وتطلب من صميم قلبها احترام خصوصيتها التامة خلال هذه الفترة العصيبة".





- هداف حظي بالاحترام -



وكتب جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة السابق والمساهم الأكبر في نادي أندورا، عبر منصة "إكس" "أنا آسف من أعماق قلبي. ارقد بسلام يا خيسوس".



ومن جانبها، قالت ميلاغروس تولون وزيرة الرياضة "أتقدم بخالص التعازي للعائلة والمقربين، وأعرب عن تضامني مع النادي واللاعبين والجهاز الفني والإدارة والمشجعين في هذه الأوقات العصيبة. نحن نشاطرهم آلامهم".



كما انضمت العديد من الأندية الإسبانية، بما في ذلك ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد، إلى حالة الحزن هذه، مقدمة تعازيها ومعربة عن دعمها لعائلة اللاعب وأحبائه.



وأعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن شعوره بـ "صدمة بالغة إزاء هذا النبأ المحزن"، وقرر إلغاء جميع المباريات التي كانت مقررة مساء الثلاثاء ضمن منافسات كأس الملك وكأس الملكة، بالإضافة إلى المباراة الودية لمنتخب تحت 21 عاما.



كما أرجأ إسبانيول، المنافس في الدوري الإسباني (لا ليغا)، تقديم مدربه الجديد إيدر سارابيا إلى الأربعاء.



وكتب الفرنسي كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد عبر حسابه على "إنستغرام": "حزن كبير، لا توجد كلمات تصف ذلك"، وذلك بعد أن وقف مع زملائه دقيقة صمت قبل بدء حصتهم التدريبية في وقت متأخر من الصباح.



كان دي ميغل، وهو من مواليد مدريد، هدافا يحظى بالتقدير في دوريات الدرجات الأدنى في إسبانيا.



بدأ مسيرته الكروية في صفوف الناشئين بنادي ليغانيس في ضواحي مدريد، ولعب لصالح عدة فرق، من بينها أونيونيستاس دي سلمنقة، قبل أن ينضم إلى نادي كاستيون من الدرجة الثالثة في عام 2023 حيث ساهم في صعوده إلى الدرجة الثانية بتسجيله 16 هدفا في 35 مباراة.



ويحظى دي ميغل بتقدير كبير في تينيريفي، بعدما ساعد نادي جزر الكناري في العودة إلى الدرجة الثانية هذا الموسم.