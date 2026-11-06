من ملاعب التنس إلى إدارة ريال مدريد… رافاييل نادال على أعتاب منصب جديد

يقترب أسطورة كرة المضرب الإسباني رافاييل نادال من الانضمام إلى مجلس إدارة نادي ريال مدريد، بعدما وافق على اقتراح تقدّم به رئيس النادي فلورنتينو بيريز، في خطوة تنتظر المصادقة عليها خلال الجمعية العمومية المقرّرة في 21 تشرين الثاني الجاري.

وأعلن النادي الملكي موافقة مجلس إدارته على ترشيح نادال للمنصب، معربًا عن فخره بإمكانية انضمام أحد أعظم أساطير الرياضة وأكثر الرياضيين الإسبان شهرة وتقديرًا حول العالم إلى إدارته.

من جهته، رحّب نادال، المعروف بتشجيعه التاريخي لريال مدريد، بالخطوة، موجّهًا الشكر إلى بيريز وأعضاء مجلس الإدارة على ثقتهم، ومؤكدًا قبوله الاقتراح بحماسة ورغبة في التعلّم والمساهمة في مستقبل النادي.

ويُذكر أنّ نادال، البالغ من العمر 40 عامًا، اعتزل كرة المضرب عام 2024، بعد مسيرة استثنائية حصد خلالها 92 لقبًا فرديًا، بينها 22 لقبًا في البطولات الأربع الكبرى، إضافةً إلى ميداليتين ذهبيتين أولمبيتين وخمسة ألقاب في كأس ديفيس مع المنتخب الإسباني.

ويرتبط نادال بعلاقة وثيقة مع ريال مدريد ورئيسه فلورنتينو بيريز، وهو عضو فخري في النادي منذ عام 2011، كما سبق أن أعرب عن رغبته في تولّي رئاسة النادي يومًا ما.

ولم تتّضح بعد طبيعة المسؤوليات التي سيتولاها نادال داخل مجلس الإدارة، في انتظار التصويت النهائي على تعيينه، الذي قد يفتح فصلًا جديدًا في مسيرته، هذه المرّة بعيدًا عن ملاعب التنس وداخل أروقة النادي الملكي.