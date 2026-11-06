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146 هدفًا و23 عامًا من الإنجازات... هكذا صنع رونالدو إرثه في تاريخ البرتغال

2026-11-06 | 10:40
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146 هدفًا و23 عامًا من الإنجازات... هكذا صنع رونالدو إرثه في تاريخ البرتغال

أنهى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في 5 تشرين الثاني 2026، مسيرته مع منتخب بلاده عن عمر 41 عامًا، بعد مشوار دولي استمر لأكثر من عقدين، سجّل خلاله 146 هدفًا في 226 مباراة، ليبقى الهداف التاريخي للمنتخبات الوطنية. 
 
ويتصدر رونالدو القائمة العالمية متقدمًا على الأرجنتيني ليونيل ميسي بـ126 هدفًا، والإيراني علي دائي بـ108 أهداف، كما يتفوق بفارق شاسع على أقرب منافسيه في تاريخ المنتخب البرتغالي، باوليتا الذي سجّل 47 هدفًا.
 
بدأت حكاية رونالدو الدولية في آب 2003، قبل أن يسجل هدفه الأول بقميص البرتغال في 12 حزيران 2004، خلال مواجهة اليونان في افتتاح كأس أوروبا. أما هدفه الأخير فجاء في عام 2026 أمام كرواتيا، في دور الـ16 من كأس العالم، من ركلة جزاء ساهمت في تأهل البرتغال إلى ربع النهائي.
 
وشهدت مسيرته تسجيل أهداف في كل عام منذ 2004، وكان عام 2019 الأكثر غزارة بـ14 هدفًا، يليه عامَا 2016 و2021 بـ13 هدفًا لكل منهما.
 
وعلى صعيد البطولات الكبرى، يتصدر رونالدو قائمة الهدافين التاريخيين لكأس أوروبا برصيد 14 هدفًا، سجلها خلال مشاركته في ست نسخ من البطولة، كما قاد البرتغال إلى لقبها الأول عام 2016. 
 
وفي كأس العالم، أصبح أول لاعب يسجل في ست نسخ مختلفة من البطولة، رافعًا رصيده إلى 11 هدفًا، ليكون أيضًا الهداف التاريخي للبرتغال في المونديال. كذلك، سجّل عشرة ثلاثيات "هاتريك" مع المنتخب، بينها مباراتان أحرز خلال كل منهما أربعة أهداف، أمام أندورا عام 2016 وليتوانيا عام 2019.
 
وتكشف الأرقام عن تفوق رونالدو أمام 49 منتخبًا مختلفًا، وكانت لوكسمبورغ الأكثر استقبالًا لأهدافه بـ11 هدفًا، تليها المجر بتسعة أهداف. ومع نهاية هذه الرحلة، يطوي رونالدو صفحة استثنائية في تاريخ كرة القدم البرتغالية والعالمية، تاركًا خلفه أرقامًا قياسية وإنجازات ستظل راسخة في ذاكرة الجماهير، بعدما شكّل لأكثر من عشرين عامًا أحد أبرز رموز المنتخب البرتغالي.
 

رياضة

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