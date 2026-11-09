رئيس "الفيفا" في بيروت لوضع الحجر الأساس لملعب دولي في شانيه

وصل فجرا الى بيروت، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" جياني انفانتينو.واستقبله في قاعة الشرف في المطار رئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم المهندس هاشم حيدر والامين العام جهاد الشحف.ويتوجه انفانتينو قبل ظهر اليوم الى بلدة شانيه في قضاء عاليه، لوضع حجر الأساس لملعب دولي سيبنيه "الفيفا".