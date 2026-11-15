الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
منّا وفينا
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
رياضة

بعد انتصارات الجودو… تيدي رينير ينافس على مفاتيح الإليزيه

2026-11-15 | 06:30
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
بعد انتصارات الجودو… تيدي رينير ينافس على مفاتيح الإليزيه

فاجأ بطل الجودو الفرنسي تيدي رينير الأوساط السياسية بإعلانه الترشّح للانتخابات الرئاسية الفرنسية المقرّرة عام 2027، ناقلاً طموحه من منصّات التتويج إلى قصر الإليزيه. وأطلق الرياضي البالغ 37 عاماً حملته تحت شعار "فرنسا التي نريدها"، مؤكداً رغبته في توحيد الفرنسيين وتجاوز الانقسامات السياسية والاجتماعية.
 
ويخوض رينير، صاحب خمس ذهبيات أولمبية و11 لقباً عالمياً، السباق مستنداً إلى شعبيته الواسعة. وأظهر استطلاع أجراه معهد "إيفوب" لصالح "LCI" و"سود راديو" أنّ 22 في المئة من المستطلَعين مستعدّون للتصويت له. غير أنّ هذه النسبة تعبّر عن استعداد مبدئي لمنحه أصواتهم، ولا تمثّل نتيجة استطلاع لنوايا التصويت يقارنه بمنافسيه.
 
وقدّم البطل الفرنسي نفسه مرشّحاً خارج الاصطفافات التقليدية، مؤكداً أنّه لا ينتمي "إلى اليمين ولا إلى اليسار". وأعلن أنّه أحاط نفسه بنواة تضمّ نحو عشرين شخصية من المجتمع المدني وموظفين حكوميين وشخصيات ذات خبرة وزارية، للمساهمة في إعداد مشروعه السياسي. كما طرح توجّهات أولية بشأن إصلاح نظام التقاعد، مع الحفاظ على طابعه التضامني ومراعاة مشقّة المهن، من دون استبعاد إدخال جزء قائم على الرسملة.
 
وبدأ رينير تحرّكاته الميدانية بزيارة مستشفى في منطقة إيل دو فرانس، قبل جولة في معرض "صُنع في فرنسا" بباريس. وشدّد على أنّ أولويته في هذه المرحلة هي الاستماع إلى الفرنسيين قبل تقديم مقترحاته، فيما تبقى تفاصيل برنامجه وقدرته على تحويل شعبيته الرياضية إلى تأييد انتخابي من أبرز تحدّيات حملته.
 
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد رحّب بدخوله السباق، معتبراً أنّ مشاركة بطل مثله بأفكاره وقناعاته يمكن أن تضيف إلى النقاش الرئاسي. لكنّ رينير سارع إلى تأكيد استقلاليته، مشدّداً على أنّه ليس مبعوثاً من الرئيس ولا ينتمي إلى تياره السياسي، وواصفاً التهنئة الرئاسية بأنّها أشبه بـ"قبلة مسمومة".
 
ومع دخوله المنافسة، يواجه رينير اختباراً يتجاوز رصيده من الميداليات: إقناع الناخبين بقدرته على إدارة البلاد، وتقديم إجابات واضحة عن الملفات الاقتصادية والاجتماعية. وبين وهج الإنجازات الرياضية ومتطلّبات الحكم، يبدأ بطل الجودو معركة جديدة على الساحة السياسية الفرنسية.
 

رياضة

بطل

الجودو الفرنسي

تيدي رينير

الأوساط السياسية

الترشح

الانتخابات الرئاسية الفرنسية

قصر الإليزيه

فرنسا

ماكرون

رياضة.

من تحدّي الأرض إلى أحلام المجرّة ما العلاقة بين الرياضة و الفضاء ؟
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2026-10-23

الإليزيه: إطلاق النار في ضواحي باريس "اعتداء إرهابي عنصري"

LBCI
أخبار دولية
2026-10-21

الإليزيه: الرياض تتعهد بتوفير إمدادات إضافية من الديزل ما دام ذلك "ضروريا"

LBCI
آخر الأخبار
2026-10-21

قصر الإليزيه: ماكرون يصل إلى السعودية

LBCI
آخر الأخبار
2026-10-20

الإليزيه: ماكرون حصل على تعهدات من الإمارات والبحرين بتقديم 200 ألف طن ديزل شهريا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-11-11

من تحدّي الأرض إلى أحلام المجرّة ما العلاقة بين الرياضة و الفضاء ؟

LBCI
رياضة
2026-11-11

فضيحة نادي إنترانيك تتصاعد… إلغاء إفادة إدارية ورفض نتائج الانتخابات الأخيرة

LBCI
رياضة
2026-11-09

رئيس "الفيفا" في بيروت لوضع الحجر الأساس لملعب دولي في شانيه

LBCI
رياضة
2026-11-07

بعيداً عن الملاعب… نجم منتخب لبنان علي منصور يحتفل بمناسبة عائلية مميزة (صور)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
موضة وجمال
2026-09-02

في المزاد الخيري لملكة جمال العالم... هديّة مميّزة من ملكة جمال لبنان بيرلا حرب (صور)

LBCI
آخر الأخبار
2026-04-30

مركز عمليات طوارئ الصحة: الغارة الإسرائيلية على بلدة تول-قضاء النبطية أدت إلى 4 شهداء من بينهم ثلاث سيدات و13 جريحا من بينهم 5 أطفال و4 سيدات

LBCI
أخبار دولية
2026-10-20

زيلينسكي يعلن أنه تحدث مع روبيو بشأن نظام "ستارشيلد" والصواريخ الاعتراضية

LBCI
خبر عاجل
2026-11-04

ترامب: الديمقراطيون قاموا بعمل جيد وأعتقد بأنني لن أغير الحكومة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

من الخليج إلى باب المندب.. تحركات دبلوماسية ومخاوف من اتساع المواجهة بين واشنطن وطهران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

نتنياهو يناور سياسياً وسط مفاوضات تشكيل الحكومة الإسرائيلية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

الحجار في دمشق والأمن يتصدّر المحادثات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:13

نائبة الأمين العام للأمم المتحدة للـLBCI: القرار 1701 يجب أن يبقى المرجعية الأساسية لأي ترتيبات مستقبلية في جنوب لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:12

والتز في بيروت: أي قوة للجنوب وبشروط من؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

تفاصيل محادثات رئيس الحكومة في قطر والخطة التالية على طريق توقيع اتفاقية الغاز...

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:26

مقدمة النشرة المسائية 15-11-2026

LBCI
عالم الطبخ
11:50

روتي اللحم المحشو بالخضار وبطاطا كريسبي… وصفة مميزة من الشيف فادي زغيب (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:47

الرئيس سلام في الدوحة والعمل على ايجاد حل لمسألة الكهرباء

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
14:50

وائل كفوري يشعل حماس جمهوره... ما قصّة "الغالي"؟

LBCI
فنّ
15:33

الوليد الحلاني في أول تصريح بعد الحادث... " كم يمكن للحظة واحدة أن تغيّر الكثير في داخل الإنسان"

LBCI
حال الطقس
02:46

انخفاض تدريجيّ بدرجات الحرارة

LBCI
خبر عاجل
11:13

رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون استقبل بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا مستشار وزير الخارجية السعودية الأمير يزيد بن فرحان وعرض معه الأوضاع

LBCI
أمن وقضاء
11:19

ضبط صواريخ وأسلحة ومخدرات وتوقيف أحد أخطر المطلوبين بعد تبادل لإطلاق النار في عملية نوعية للجيش

LBCI
خبر عاجل
09:11

معلومات للـLBCI: بدء المباحثات اللبنانية القطرية في الدوحة لبحث ملف قطاع الكهرباء في لبنان

LBCI
أخبار لبنان
15:11

الأمن العام ينفي إبلاغ شقير العراق بأن قضية العلواني تتعلق بـ"أسباب أخلاقية" أو بـ"الشرف"

LBCI
فنّ
15:33

جون ترافولتا: "أستطيع مغادرة هذه الحياة مطمئناً لأنني وزوجتي أحسنّا تربية أطفالنا"

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More