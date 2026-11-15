بعد انتصارات الجودو… تيدي رينير ينافس على مفاتيح الإليزيه

فاجأ بطل الجودو الفرنسي تيدي رينير الأوساط السياسية بإعلانه الترشّح للانتخابات الرئاسية الفرنسية المقرّرة عام 2027، ناقلاً طموحه من منصّات التتويج إلى قصر الإليزيه. وأطلق الرياضي البالغ 37 عاماً حملته تحت شعار "فرنسا التي نريدها"، مؤكداً رغبته في توحيد الفرنسيين وتجاوز الانقسامات السياسية والاجتماعية.

ويخوض رينير، صاحب خمس ذهبيات أولمبية و11 لقباً عالمياً، السباق مستنداً إلى شعبيته الواسعة. وأظهر استطلاع أجراه معهد "إيفوب" لصالح "LCI" و"سود راديو" أنّ 22 في المئة من المستطلَعين مستعدّون للتصويت له. غير أنّ هذه النسبة تعبّر عن استعداد مبدئي لمنحه أصواتهم، ولا تمثّل نتيجة استطلاع لنوايا التصويت يقارنه بمنافسيه.

وقدّم البطل الفرنسي نفسه مرشّحاً خارج الاصطفافات التقليدية، مؤكداً أنّه لا ينتمي "إلى اليمين ولا إلى اليسار". وأعلن أنّه أحاط نفسه بنواة تضمّ نحو عشرين شخصية من المجتمع المدني وموظفين حكوميين وشخصيات ذات خبرة وزارية، للمساهمة في إعداد مشروعه السياسي. كما طرح توجّهات أولية بشأن إصلاح نظام التقاعد، مع الحفاظ على طابعه التضامني ومراعاة مشقّة المهن، من دون استبعاد إدخال جزء قائم على الرسملة.

وبدأ رينير تحرّكاته الميدانية بزيارة مستشفى في منطقة إيل دو فرانس، قبل جولة في معرض "صُنع في فرنسا" بباريس. وشدّد على أنّ أولويته في هذه المرحلة هي الاستماع إلى الفرنسيين قبل تقديم مقترحاته، فيما تبقى تفاصيل برنامجه وقدرته على تحويل شعبيته الرياضية إلى تأييد انتخابي من أبرز تحدّيات حملته.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد رحّب بدخوله السباق، معتبراً أنّ مشاركة بطل مثله بأفكاره وقناعاته يمكن أن تضيف إلى النقاش الرئاسي. لكنّ رينير سارع إلى تأكيد استقلاليته، مشدّداً على أنّه ليس مبعوثاً من الرئيس ولا ينتمي إلى تياره السياسي، وواصفاً التهنئة الرئاسية بأنّها أشبه بـ"قبلة مسمومة".

ومع دخوله المنافسة، يواجه رينير اختباراً يتجاوز رصيده من الميداليات: إقناع الناخبين بقدرته على إدارة البلاد، وتقديم إجابات واضحة عن الملفات الاقتصادية والاجتماعية. وبين وهج الإنجازات الرياضية ومتطلّبات الحكم، يبدأ بطل الجودو معركة جديدة على الساحة السياسية الفرنسية.