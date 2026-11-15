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ليلة تكريم رونالدو تتحوّل إلى كابوس… الدنمارك تصعق البرتغال برباعية

2026-11-15 | 14:30
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ليلة تكريم رونالدو تتحوّل إلى كابوس… الدنمارك تصعق البرتغال برباعية

استهلّ المنتخب البرتغالي حقبة ما بعد الاعتزال الدولي لنجمه كريستيانو رونالدو بخسارة قاسية أمام الدنمارك بنتيجة 4-1، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية، في مدينة براغا. وسجّلت المباراة أثقل هزيمة للبرتغال على أرضها في تاريخ مشاركاتها الرسمية، بعدما كانت قد ضمنت التأهل إلى الدور ربع النهائي.
 
وسبق اللقاء تكريم رونالدو، الذي أعلن اعتزاله اللعب دولياً الأسبوع الماضي، إذ دخل اللاعبون أرض الملعب بقمصان تحمل اسمه ورقمه 7، فيما رفعت الجماهير لافتات تشيد بمسيرته. لكنّ الأجواء الاحتفالية سرعان ما تبدّلت، بعدما افتتح بيير إيميل هويبيرغ التسجيل للدنمارك من ركلة جزاء قبيل نهاية الشوط الأول.
 
وفي الشوط الثاني، أضاف راسموس هويلوند هدفين متتاليين، قبل أن يعزّز يواكيم أندرسن تقدّم الضيوف بهدف رابع في الدقيقة 75. وسجّل برناردو سيلفا هدف البرتغال الوحيد في الوقت بدل الضائع.
 
وعقب المباراة، رفض المدرب خورخي جيسوس ربط الهزيمة مباشرة بغياب رونالدو، مؤكداً أنّ اللاعب اتّخذ قراره بشأن مستقبله الدولي. وأقرّ في المقابل بأنّ الجماهير ستظلّ تتذكّر إنجازات قائدها السابق على مدى 23 عاماً، فيما أرجع الخسارة إلى خلل في التنظيم الدفاعي والضغط على لاعبي الدنمارك.
 
وأنهى رونالدو مسيرته الدولية برصيد 146 هدفاً في 234 مباراة، محتفظاً بالرقمين القياسيين في عدد الأهداف والمشاركات على مستوى منتخبات الرجال. وكانت مباراته الأخيرة في 24 أيلول الماضي، خلال الفوز على ويلز بهدف من دون مقابل.
 
وجاء اعتزاله بعد خلاف مع جيسوس بشأن دوره في المنتخب، بعدما أبقاه المدرب على مقاعد البدلاء وأبلغه بعدم إشراكه أساسياً في مباراة لاحقة، ليغادر رونالدو المعسكر. وأكد جيسوس لاحقاً أنّه كان ينوي استدعاءه مجدداً قبل إعلان اعتزاله.
 
ورغم الهزيمة، بقيت البرتغال في صدارة مجموعتها برصيد 12 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن الدنمارك، على أن تواجه ويلز في الجولة الأخيرة، فيما تلتقي الدنمارك مع النرويج.
 

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