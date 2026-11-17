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رياضة
والدة كريستيانو رونالدو تثير الجدل: "سعيدة بخسارة البرتغال" وتتّهم زملاء ابنها بعدم احترامه
2026-11-17 | 05:45
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والدة كريستيانو رونالدو تثير الجدل: "سعيدة بخسارة البرتغال" وتتّهم زملاء ابنها بعدم احترامه
أثارت دولوريس أفيرو، والدة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، جدلًا واسعًا بعدما أعلنت سعادتها بخسارة منتخب البرتغال أمام الدنمارك بنتيجة 4-1، معتبرة أنّ الهزيمة كانت مستحقة.
وفي مقابلة مع قناة "SIC Notícias"، أعربت عن استيائها من الطريقة التي انتهت بها مسيرة ابنها الدولية، مشيرة إلى أنه تعرّض للخداع، ولا تزال تشعر بالحزن بسبب الظروف التي رافقت اعتزاله اللعب مع المنتخب في 5 تشرين الثاني، عقب خلافات مع المدرب جورجي جيسوس.
ولم تقتصر انتقادات أفيرو على نتيجة المباراة، بل وجّهت اتهامات مباشرة إلى زملاء رونالدو السابقين في المنتخب، معتبرة أنّهم لم يمنحوه المحبة والاحترام اللذين يستحقهما، مؤكدة أنّ ابنها يشاركها هذا الشعور، وأنه لم يحظَ بالتقدير الكافي حتى من زملائه.
وتأتي هذه التصريحات لتضيف مزيدًا من الجدل إلى قرار اعتزال قائد البرتغال السابق، الذي شكّل أحد أبرز رموز المنتخب وأكثر لاعبيه تأثيرًا في تاريخه.
كما انتقدت والدة رونالدو التكريم الذي خصّصه له المنتخب خلال مواجهة الدنمارك، معتبرة أن إقامة الاحتفال في غيابه لم تكن مناسبة، وكان ينبغي أن يتم بحضوره.
وشهدت المباراة تحية خاصة للقميص رقم 7، إلى جانب تصفيق الجماهير وقوفًا في الدقيقة السابعة، في إشارة إلى احتفاله الشهير. وكشفت أفيرو في المقابل عن التحضير لتكريم آخر لابنها في نادي سبورتينغ لشبونة، حيث انطلقت مسيرته الاحترافية.
المصدر
رياضة
دولوريس أفيرو
والدة
النجم البرتغالي
كريستيانو رونالدو
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خسارة
منتخب البرتغال
الدنمارك
مدرب
كرة قدم.
ليلة تكريم رونالدو تتحوّل إلى كابوس… الدنمارك تصعق البرتغال برباعية
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