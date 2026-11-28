هذا ما قاله أكرم الحلبي بعد الخسارة أمام اليابان... ورسالة مباشرة إلى اللاعبين قبل مواجهة الصين (فيديو)

عقب خسارة منتخب لبنان لكرة السلّة أمام نظيره الياباني ضمن التصفيات المؤهّلة إلى كأس العالم، اعتبر رئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلّة أكرم الحلبي أنّ المشكلة الأساسية تكمن في فقدان اللاعبين التركيز، رغم الأداء المميّز الذي قدّمه المنتخب في الشوط الأول، حيث سجّل 51 نقطة وتقدّم بفارق 14 نقطة.



وفي حديثه ضمن برنامج «نهاركم سعيد» عبر شاشة الـLBCI، مع الإعلامي الرياضي خالد مجاعص والمعلّق الرياضي أشرف سمارة، قال الحلبي: «مش بس إنّه اليابان ربحت علينا، نحنا خسرنا حالنا قدّام اليابان»، مشيراً إلى أنّ الفوز كان في متناول المنتخب.



وكشف الحلبي عن اجتماع مع اللاعبين لمعالجة أسباب الخسارة واستعادة التركيز قبل مواجهة الصين، موجّهاً إليهم سؤالاً مباشراً: «بدكن تربحوا ولا لأ؟»، ومشدّداً على ضرورة القتال على أرض الملعب وعدم خذلان الجمهور اللبناني في لبنان والاغتراب.



وجدّد الحلبي ثقة الاتحاد باللاعبين والجهاز الفني، مؤكّداً أنّ المنتخب قادر على تحقيق الفوز في حال استعاد تركيزه والتزم بتعليمات المدرّب.



من جهته، شدّد سمارة على أهمية النقد البنّاء بعيداً عن الهجوم على اللاعبين والجهاز الفني والاتحاد، داعياً إلى التركيز على الهدف الأساسي المتمثّل بالتأهّل إلى كأس العالم.



ويواجه منتخب لبنان نظيره الصيني الأحد عند الساعة التاسعة مساءً، في مباراة يسعى من خلالها إلى حجز بطاقة التأهّل إلى نهائيات كأس العالم لكرة السلّة للمرة الخامسة في تاريخه.

