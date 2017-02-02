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02 شباط 2017
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مغنية بريطانية تحتفل بعيد ميلادها المئة بإصدار ألبوم جديد

publishing date: 02/02/2017 06:15:44
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مغنية بريطانية تحتفل بعيد ميلادها المئة بإصدار ألبوم جديد
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تحتفل المغنية البريطانية فيرا لين بعيد ميلادها المئة الشهر المقبل بإصدار ألبوم يضم أغنيات كلاسيكية لها مما قد يجعلها أول من يصل لقوائم الألبومات الموسيقية في بريطانيا في عمر المئة.

 

 وستصدر المغنية التي يطلق عليها اسم (فورسز سويتهارت) أو "معشوقة القوات" ألبومها بعنوان (فيرا لين 100) وسيتضمن أغنيات حققت نجاحا مثل (ويل ميت أجين) و(سيلينج) من المقرر إعادتها بأوركسترا جديدة. وسيكون صدور الألبوم يوم 17 مارس آذار أي قبل عيد ميلادها المئوي بثلاثة أيام.

 

 ومن خلال أغانيها أصبحت لين رمزا للأمل لجنود بريطانيا والحلفاء الذين كانوا يحاربون ألمانيا النازية وحصلت على لقب سيدة في 1975 تكريما لها.

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