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اقتصاد
ارتفاع أسعار الاستهلاك 6,73% في شهر كانون الأول 2022
2023-01-23 | 06:05
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ارتفاع أسعار الاستهلاك 6,73% في شهر كانون الأول 2022
أعلنت إدارة الاحصاء المركزي في رئاسة مجلس الوزراء، في بيان، أن مؤشر أسعار الاستهلاك في لبنان لشهر كانون الأول 2022، سجل ارتفاعا وقدره 6,73% بالنسبة لشهر تشرين الثاني 2021. كما سجل هذا الرقم على صعيد المحافظات ما يلي:
- ارتفاعا في محافظة بيروت وقدره 4,80%
- ارتفاعا في محافظة جبل لبنان وقدره 7,15%
- ارتفاعا في محافظة الشمال وقدره 6,69%
- ارتفاعا في محافظة البقاع وقدره 7,31%
- ارتفاعا في محافظة الجنوب وقدره 6,65%
- ارتفاعا في محافظة النبطية وقدره 6,04%
وذكرت أن مؤشر أسعار الاستهلاك في لبنان لشهر كانون الأول 2022 سجل ارتفاعا وقدره 121,99% بالنسبة لشهر كانون الأول 2021.
ودعت لمزيد من التفاصيل الاطلاع على نتائج مؤشر الاسعار على صفحة الانترنت الخاصة بالادارة على العنوان الاتي:
www.cas.gov.lb
.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
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