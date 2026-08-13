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البرامج
بيروت
30
o
البقاع
27
o
الجنوب
30
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
30
o
متن
30
o
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أخبار لبنان
03:06 | 2026-08-13
وزير الدفاع يعتذر لأهالي الشهداء: خذلان الأمس لن يكون خاتمة الحكاية
آخر الأخبار
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آخر الأخبار
08:50
النائب العام التمييزي احمد رامي الحاج اصدر مذكرة توقيف وجاهية بحق اللواء السوري السابق عادل عيسى بعد استجوابه بانتظار البت بطلب استرداده الاسبوع المقبل
آخر الأخبار
08:39
وزارة الحرب الأميركية: توصلنا إلى اتفاقين إطاريين مع شركتي بوينغ وآر تي إكس لتعزيز إنتاج الذخائر الحيوية
اقتصاد
08:34
مصلحة الاقتصاد في الشمال: ٥ محاضر ضبط و٦ مصادرات
آخر الأخبار
08:22
القوات المسلحة اليمنية: أحبطنا هجوما حوثيا على مواقعنا في جبهة البرح غربي تعز بعد مواجهات
أبرز أخبار لبنان والعالم
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0
أخبار لبنان
2026-08-13
وزارة التربية: لا حرمان لطلاب المناهج الأجنبية من الإفادات والوزارة تطبق نص القانون
أخبار لبنان
2026-08-13
وزارة التربية: لا حرمان لطلاب المناهج الأجنبية من الإفادات والوزارة تطبق نص القانون
0
أخبار لبنان
2026-08-13
طقس متقلّب واحتمال أمطار محليّة بدءًا من يوم الجمعة
أخبار لبنان
2026-08-13
طقس متقلّب واحتمال أمطار محليّة بدءًا من يوم الجمعة
0
أمن وقضاء
2026-08-13
تدابير سير في كفرذبيان وحراجل من 12 إلى 16 آب 2026
أمن وقضاء
2026-08-13
تدابير سير في كفرذبيان وحراجل من 12 إلى 16 آب 2026
0
أخبار لبنان
2026-08-12
رويترز عن مصادر: بريطانيا وإيطاليا مرشحتان للتحقق من نزع سلاح حزب الله
أخبار لبنان
2026-08-12
رويترز عن مصادر: بريطانيا وإيطاليا مرشحتان للتحقق من نزع سلاح حزب الله
0
خبر عاجل
2026-08-12
مذكرة توقيف وجاهية بحق رياض سلامة
خبر عاجل
2026-08-12
مذكرة توقيف وجاهية بحق رياض سلامة
0
أمن وقضاء
2026-08-12
الجيش: اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي مستمرّة وآخرها في زوطر الشرقية
أمن وقضاء
2026-08-12
الجيش: اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي مستمرّة وآخرها في زوطر الشرقية
0
أخبار لبنان
2026-08-12
إقرار قانون العفو العام في مجلس النواب... وتصريحات لعدد من النواب
أخبار لبنان
2026-08-12
إقرار قانون العفو العام في مجلس النواب... وتصريحات لعدد من النواب
أحدث الحلقات
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نشرات الأخبار
07:30 | 2026-08-14
أبرز التطورات السياسية والأمنية والأجتماعية في نشرة مختصرة للأخبار يجمعها فريق الأل.بي.سي عند الساعة الثانية والنصف
جميع نشرات الأخبار
البث المباشر
نشرات الأخبار
07:30 | 2026-08-14
أبرز التطورات السياسية والأمنية والأجتماعية في نشرة مختصرة للأخبار يجمعها فريق الأل.بي.سي عند الساعة الثانية والنصف
جميع نشرات الأخبار
أخبار لبنان
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0
07:00
الخطيب رحب بالدعوة إلى لقاء وطني واسع يضع رؤية واضحة للمرحلة المقبلة: لن نتخلى عن شبر واحد من ارضنا
07:00
الخطيب رحب بالدعوة إلى لقاء وطني واسع يضع رؤية واضحة للمرحلة المقبلة: لن نتخلى عن شبر واحد من ارضنا
06:17
هيومن رايتس ووتش: لإبقاء قوة دولية لحفظ السلام في جنوب لبنان
05:28
وزير الداخلية وقّع بروتوكول تعاون مع جامعة سيدة اللويزة (NDU)
05:13
نقابة مالكي الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت ناشدت المسؤولين لحل معضلة السيستم
04:41
السفير الأميركيّ في عين التينة
02:40
وزير الداخلية في بعبدا عارضًا الوضع الأمنيّ العام في البلاد
15:49
رابطة موظفي الإدارة العامة: لإقرار قانون تصحيح للرواتب وتعديل بدل النقل وإقرار المداورة في الحضور إلى مراكز العمل
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LBCI Lebanon
LBCI News
بالفيديو
0
أخبار لبنان
04:41
السفير الأميركيّ في عين التينة
أخبار لبنان
04:41
السفير الأميركيّ في عين التينة
0
أخبار دولية
00:10
نائب الرئيس الأميركيّ: نركّز على ملف الطاقة لضمان قدرة الأميركيين على تحمّل أسعار النفط
أخبار دولية
00:10
نائب الرئيس الأميركيّ: نركّز على ملف الطاقة لضمان قدرة الأميركيين على تحمّل أسعار النفط
0
أخبار دولية
23:55
وزير الخزانة الأميركيّ: الإجراءات ضد إيران ستكون مزيجًا من العزلة الاقتصادية والحصار في المضيق
أخبار دولية
23:55
وزير الخزانة الأميركيّ: الإجراءات ضد إيران ستكون مزيجًا من العزلة الاقتصادية والحصار في المضيق
0
أخبار دولية
13:45
وفدٌ أمنيّ عراقيّ رفيع في الرياض
أخبار دولية
13:45
وفدٌ أمنيّ عراقيّ رفيع في الرياض
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
وقفة لقطاع الشباب في التيار الوطنيّ الحر أمام نصب الجنديّ المجهول في المُتحف
تقارير نشرة الاخبار
13:43
وقفة لقطاع الشباب في التيار الوطنيّ الحر أمام نصب الجنديّ المجهول في المُتحف
0
أمن وقضاء
13:38
خلاف وزير الدفاع مع رئيس الحكومة طغى على جدول أعمال الجلسة الحكومية
أمن وقضاء
13:38
خلاف وزير الدفاع مع رئيس الحكومة طغى على جدول أعمال الجلسة الحكومية
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تقارير نشرة الاخبار
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0
أخبار دولية
13:45
وفدٌ أمنيّ عراقيّ رفيع في الرياض
أخبار دولية
13:45
وفدٌ أمنيّ عراقيّ رفيع في الرياض
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
وقفة لقطاع الشباب في التيار الوطنيّ الحر أمام نصب الجنديّ المجهول في المُتحف
تقارير نشرة الاخبار
13:43
وقفة لقطاع الشباب في التيار الوطنيّ الحر أمام نصب الجنديّ المجهول في المُتحف
0
أمن وقضاء
13:38
خلاف وزير الدفاع مع رئيس الحكومة طغى على جدول أعمال الجلسة الحكومية
أمن وقضاء
13:38
خلاف وزير الدفاع مع رئيس الحكومة طغى على جدول أعمال الجلسة الحكومية
0
أخبار دولية
13:36
آلية المراقبة: تسريب أسماء دول ولا اتفاق
أخبار دولية
13:36
آلية المراقبة: تسريب أسماء دول ولا اتفاق
0
أخبار دولية
13:30
بين قرار العملية وتحذيرات التفاوض... تلال علي الطاهر تتحوّل إلى نقطة اشتباك محتملة
أخبار دولية
13:30
بين قرار العملية وتحذيرات التفاوض... تلال علي الطاهر تتحوّل إلى نقطة اشتباك محتملة
صحف اليوم
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0
اسرار
2026-08-12
أسرار الصحف 13-07-2026
اسرار
2026-08-12
أسرار الصحف 13-07-2026
أخبار دولية
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أخبار دولية
07:40
بيونغ يانغ تندد بالمناورات العسكرية المرتقبة بين واشنطن وسيول
أخبار دولية
07:28
فرنسا تدعو إسرائيل إلى توقيف ومحاكمة المستوطنين الذين يحاصرون منازل فلسطينيين في قُصرة
أخبار دولية
00:24
مسوؤل أميركيّ: كوشنر قد يتوجه إلى إسرائيل لإجراء محادثات في شأن خطة غزة
أخبار دولية
00:22
ترامب أعلن فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على المسيّرات المستوردة
أخبار دولية
00:10
نائب الرئيس الأميركيّ: نركّز على ملف الطاقة لضمان قدرة الأميركيين على تحمّل أسعار النفط
رياضة
0
رياضة
2026-08-12
لا أعلم كيف سأستمر من دونك"... ميسي يودّع والده بكلمات مؤثرة ورونالدو يعزّيه
رياضة
2026-08-12
لا أعلم كيف سأستمر من دونك"... ميسي يودّع والده بكلمات مؤثرة ورونالدو يعزّيه
0
رياضة
2026-08-12
علي منصور يتقدّم لطلب يد حبيبته... مكان مميّز ورومانسية طاغية (صور)
رياضة
2026-08-12
علي منصور يتقدّم لطلب يد حبيبته... مكان مميّز ورومانسية طاغية (صور)
0
رياضة
2026-08-10
رحيل دون نيلسون عن 86 عامًا... أسطورة الـNBA التي غيّرت طريقة لعب كرة السلة
رياضة
2026-08-10
رحيل دون نيلسون عن 86 عامًا... أسطورة الـNBA التي غيّرت طريقة لعب كرة السلة
0
رياضة
2026-08-06
فريق جازو للسباقات يحرز المراكز الثلاثة الأولى في النسخة 75 من رالي فنلندا
رياضة
2026-08-06
فريق جازو للسباقات يحرز المراكز الثلاثة الأولى في النسخة 75 من رالي فنلندا
0
رياضة
2026-07-29
عاصفة داخل كرة القدم العالمية… اعتراضات واسعة على خطة فيفا لبيع حصة من كأس العالم لمستثمرين
رياضة
2026-07-29
عاصفة داخل كرة القدم العالمية… اعتراضات واسعة على خطة فيفا لبيع حصة من كأس العالم لمستثمرين
0
رياضة
2026-07-29
ريال مدريد يتحرّك رسميّاً لضم رودري... والمفاوضات تبدأ مع مانشستر سيتي
رياضة
2026-07-29
ريال مدريد يتحرّك رسميّاً لضم رودري... والمفاوضات تبدأ مع مانشستر سيتي
أمن وقضاء
0
أمن وقضاء
03:34
“أوباما” و”الطّبلوج” في قبضة شعبة المعلومات
أمن وقضاء
03:34
“أوباما” و”الطّبلوج” في قبضة شعبة المعلومات
0
أمن وقضاء
13:38
خلاف وزير الدفاع مع رئيس الحكومة طغى على جدول أعمال الجلسة الحكومية
أمن وقضاء
13:38
خلاف وزير الدفاع مع رئيس الحكومة طغى على جدول أعمال الجلسة الحكومية
0
أخبار دولية
13:30
بين قرار العملية وتحذيرات التفاوض... تلال علي الطاهر تتحوّل إلى نقطة اشتباك محتملة
أخبار دولية
13:30
بين قرار العملية وتحذيرات التفاوض... تلال علي الطاهر تتحوّل إلى نقطة اشتباك محتملة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
بين صربا وزوق مصبح...توقيف كبار التُجار وحبوب الكبتاغون بالملايين !
تقارير نشرة الاخبار
13:26
بين صربا وزوق مصبح...توقيف كبار التُجار وحبوب الكبتاغون بالملايين !
أخبار البرامج
0
اخبار البرامج
2026-04-03
"جلجلة وطن"... فسحة إيمان ورجاء ليلة الجمعة العظيمة في وطن ينتظر القيامة!
اخبار البرامج
2026-04-03
"جلجلة وطن"... فسحة إيمان ورجاء ليلة الجمعة العظيمة في وطن ينتظر القيامة!
0
اخبار البرامج
2026-04-03
أنجو ريحان: "ما في عدل على الأرض"... وهذه الرسالة التي وجهتها إلى الشعب اللبناني في "جلجلة وطن"!
اخبار البرامج
2026-04-03
أنجو ريحان: "ما في عدل على الأرض"... وهذه الرسالة التي وجهتها إلى الشعب اللبناني في "جلجلة وطن"!
0
اخبار البرامج
2026-04-03
بديع أبو شقرا: "أنا لا أتأقلم بل أنتفض"... وتصريحات غير مسبوقة عن الأديان والتعايش في "جلجلة وطن"!
اخبار البرامج
2026-04-03
بديع أبو شقرا: "أنا لا أتأقلم بل أنتفض"... وتصريحات غير مسبوقة عن الأديان والتعايش في "جلجلة وطن"!
0
اخبار البرامج
2026-04-03
عمّار شلق في "جلجلة وطن": "اللُحمة الموجودة بين الشعب اللبناني هي خلاصنا"
اخبار البرامج
2026-04-03
عمّار شلق في "جلجلة وطن": "اللُحمة الموجودة بين الشعب اللبناني هي خلاصنا"
0
اخبار البرامج
2026-04-03
يوسف الخال في "جلجلة وطن": الله ملجأي في أوقات الخوف... ورسالةُ اعتذار مؤثرة لوالدته الراحلة!
اخبار البرامج
2026-04-03
يوسف الخال في "جلجلة وطن": الله ملجأي في أوقات الخوف... ورسالةُ اعتذار مؤثرة لوالدته الراحلة!
0
اخبار البرامج
2026-04-03
بين مسامير الصليب وآلام لبنان... رسائل وجدانية لرودي رحمة ضمن "جلجلة وطن"
اخبار البرامج
2026-04-03
بين مسامير الصليب وآلام لبنان... رسائل وجدانية لرودي رحمة ضمن "جلجلة وطن"
0
اخبار البرامج
2026-04-03
كنيسة "الحبل بلا دنس" في عينطورة... محطات تاريخية ومعلومات قيّمة في "جلجلة وطن"
اخبار البرامج
2026-04-03
كنيسة "الحبل بلا دنس" في عينطورة... محطات تاريخية ومعلومات قيّمة في "جلجلة وطن"
0
اخبار البرامج
2026-03-11
فوز المشتركة نويل حسّون بسيارة MG ZS 2026 بسحب Toters Fresh عبر الـLBCI
اخبار البرامج
2026-03-11
فوز المشتركة نويل حسّون بسيارة MG ZS 2026 بسحب Toters Fresh عبر الـLBCI
0
اخبار البرامج
2026-02-20
إيلي مسعد للـLBCI: "الدولة ضايقتني كذا مرة"... وهذا ما كشفه عن أعماله المقبلة! (فيديو)
اخبار البرامج
2026-02-20
إيلي مسعد للـLBCI: "الدولة ضايقتني كذا مرة"... وهذا ما كشفه عن أعماله المقبلة! (فيديو)
فنّ
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0
فنّ
04:42
لين الحايك تطرح "راجع على بيروت"
فنّ
04:42
لين الحايك تطرح "راجع على بيروت"
0
فنّ
04:30
"قلبي يفيض بالحب"... وائل كفوري يحتفل بمعمودية ابنته كلوڤي (فيديو)
فنّ
04:30
"قلبي يفيض بالحب"... وائل كفوري يحتفل بمعمودية ابنته كلوڤي (فيديو)
0
فنّ
03:27
لورا خليل تُفجَع برحيل زوجها... وابنة شقيقها داليدا خليل تَنعاه بكلمات مؤثّرة
فنّ
03:27
لورا خليل تُفجَع برحيل زوجها... وابنة شقيقها داليدا خليل تَنعاه بكلمات مؤثّرة
منوعات
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0
منوعات
11:01
كيف تضيف "ساعة" إلى يومك؟...هل تشعر بأنّ يومك ينتهي قبل أن تتمكن من إنجاز كل ما تريده؟
منوعات
11:01
كيف تضيف "ساعة" إلى يومك؟...هل تشعر بأنّ يومك ينتهي قبل أن تتمكن من إنجاز كل ما تريده؟
0
منوعات
10:55
كلابنا تقرأ مشاعرنا من وجوهنا... دراسة تكشف ما يحدث في أدمغتها
منوعات
10:55
كلابنا تقرأ مشاعرنا من وجوهنا... دراسة تكشف ما يحدث في أدمغتها
0
منوعات
10:47
بحجم بذرة السمسم وتقتل الأشجار... خنفساء غازية تهدّد العالم بخسائر مليارية
منوعات
10:47
بحجم بذرة السمسم وتقتل الأشجار... خنفساء غازية تهدّد العالم بخسائر مليارية
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فنّ
03:27
لورا خليل تُفجَع برحيل زوجها... وابنة شقيقها داليدا خليل تَنعاه بكلمات مؤثّرة
فنّ
03:27
لورا خليل تُفجَع برحيل زوجها... وابنة شقيقها داليدا خليل تَنعاه بكلمات مؤثّرة
2
أمن وقضاء
10:22
اقتحم محطة محروقات في بحنين وسرق منها 28 ألف دولار بقوة السلاح... وشعبة المعلومات أوقفته
أمن وقضاء
10:22
اقتحم محطة محروقات في بحنين وسرق منها 28 ألف دولار بقوة السلاح... وشعبة المعلومات أوقفته
3
أخبار دولية
13:30
بين قرار العملية وتحذيرات التفاوض... تلال علي الطاهر تتحوّل إلى نقطة اشتباك محتملة
أخبار دولية
13:30
بين قرار العملية وتحذيرات التفاوض... تلال علي الطاهر تتحوّل إلى نقطة اشتباك محتملة
4
حال الطقس
02:15
منخفض جويّ يؤثر على لبنان وأمطار متفرقة: تحذير من ارتفاع موج البحر
حال الطقس
02:15
منخفض جويّ يؤثر على لبنان وأمطار متفرقة: تحذير من ارتفاع موج البحر
5
اسرار
00:15
أسرار الصحف المحلية ١٤-٨-٢٠٢٦
اسرار
00:15
أسرار الصحف المحلية ١٤-٨-٢٠٢٦
6
اقتصاد
02:14
إليكم جدول أسعار المحروقات
اقتصاد
02:14
إليكم جدول أسعار المحروقات
7
أخبار لبنان
11:14
مجلس الوزراء أقرّ معظم البنود الموضوعة على جدول اعماله
أخبار لبنان
11:14
مجلس الوزراء أقرّ معظم البنود الموضوعة على جدول اعماله
8
أخبار لبنان
15:49
رابطة موظفي الإدارة العامة: لإقرار قانون تصحيح للرواتب وتعديل بدل النقل وإقرار المداورة في الحضور إلى مراكز العمل
أخبار لبنان
15:49
رابطة موظفي الإدارة العامة: لإقرار قانون تصحيح للرواتب وتعديل بدل النقل وإقرار المداورة في الحضور إلى مراكز العمل
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