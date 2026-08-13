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LBCI
LBCI
أخبار لبنان
03:06 | 2026-08-13

وزير الدفاع يعتذر لأهالي الشهداء: خذلان الأمس لن يكون خاتمة الحكاية

آخر الأخبار
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LBCI
آخر الأخبار
08:50

النائب العام التمييزي احمد رامي الحاج اصدر مذكرة توقيف وجاهية بحق اللواء السوري السابق عادل عيسى بعد استجوابه بانتظار البت بطلب استرداده الاسبوع المقبل

LBCI
آخر الأخبار
08:39

وزارة الحرب الأميركية: توصلنا إلى اتفاقين إطاريين مع شركتي بوينغ وآر تي إكس لتعزيز إنتاج الذخائر الحيوية

LBCI
اقتصاد
08:34

مصلحة الاقتصاد في الشمال: ٥ محاضر ضبط و٦ مصادرات

LBCI
آخر الأخبار
08:22

القوات المسلحة اليمنية: أحبطنا هجوما حوثيا على مواقعنا في جبهة البرح غربي تعز بعد مواجهات

أبرز أخبار لبنان والعالم

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LBCI
أخبار لبنان
2026-08-13

وزارة التربية: لا حرمان لطلاب المناهج الأجنبية من الإفادات والوزارة تطبق نص القانون

LBCI
أخبار لبنان
2026-08-13

طقس متقلّب واحتمال أمطار محليّة بدءًا من يوم الجمعة

LBCI
أمن وقضاء
2026-08-13

تدابير سير في كفرذبيان وحراجل من 12 إلى 16 آب 2026

LBCI
أخبار لبنان
2026-08-12

رويترز عن مصادر: بريطانيا وإيطاليا مرشحتان للتحقق من نزع سلاح حزب الله

LBCI
خبر عاجل
2026-08-12

مذكرة توقيف وجاهية بحق رياض سلامة

LBCI
أمن وقضاء
2026-08-12

الجيش: اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي مستمرّة وآخرها في زوطر الشرقية

LBCI
أخبار لبنان
2026-08-12

إقرار قانون العفو العام في مجلس النواب... وتصريحات لعدد من النواب

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نشرات الأخبار
07:30 | 2026-08-14
أبرز التطورات السياسية والأمنية والأجتماعية في نشرة مختصرة للأخبار يجمعها فريق الأل.بي.سي عند الساعة الثانية والنصف
جميع نشرات الأخبار
أخبار لبنان
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LBCI
07:00

الخطيب رحب بالدعوة إلى لقاء وطني واسع يضع رؤية واضحة للمرحلة المقبلة: لن نتخلى عن شبر واحد من ارضنا

LBCI
06:17

هيومن رايتس ووتش: لإبقاء قوة دولية لحفظ السلام في جنوب لبنان

LBCI
05:28

وزير الداخلية وقّع بروتوكول تعاون مع جامعة سيدة اللويزة (NDU)

LBCI
05:13

نقابة مالكي الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت ناشدت المسؤولين لحل معضلة السيستم

LBCI
04:41

السفير الأميركيّ في عين التينة

LBCI
02:40

وزير الداخلية في بعبدا عارضًا الوضع الأمنيّ العام في البلاد

LBCI
15:49

رابطة موظفي الإدارة العامة: لإقرار قانون تصحيح للرواتب و​تعديل بدل النقل و​إقرار المداورة في الحضور إلى مراكز العمل

بالفيديو
LBCI
أخبار لبنان
04:41

السفير الأميركيّ في عين التينة

LBCI
أخبار دولية
00:10

نائب الرئيس الأميركيّ: نركّز على ملف الطاقة لضمان قدرة الأميركيين على تحمّل أسعار النفط

LBCI
أخبار دولية
23:55

وزير الخزانة الأميركيّ: الإجراءات ضد إيران ستكون مزيجًا من العزلة الاقتصادية والحصار في المضيق

LBCI
أخبار دولية
13:45

وفدٌ أمنيّ عراقيّ رفيع في الرياض

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

وقفة لقطاع الشباب في التيار الوطنيّ الحر أمام نصب الجنديّ المجهول في المُتحف

LBCI
أمن وقضاء
13:38

خلاف وزير الدفاع مع رئيس الحكومة طغى على جدول أعمال الجلسة الحكومية

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تقارير نشرة الاخبار
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LBCI
أخبار دولية
13:45

وفدٌ أمنيّ عراقيّ رفيع في الرياض

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

وقفة لقطاع الشباب في التيار الوطنيّ الحر أمام نصب الجنديّ المجهول في المُتحف

LBCI
أمن وقضاء
13:38

خلاف وزير الدفاع مع رئيس الحكومة طغى على جدول أعمال الجلسة الحكومية

LBCI
أخبار دولية
13:36

آلية المراقبة: تسريب أسماء دول ولا اتفاق

LBCI
أخبار دولية
13:30

بين قرار العملية وتحذيرات التفاوض... تلال علي الطاهر تتحوّل إلى نقطة اشتباك محتملة

صحف اليوم
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LBCI
اسرار
2026-08-12

أسرار الصحف 13-07-2026

أخبار دولية
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LBCI
أخبار دولية
07:40

بيونغ يانغ تندد بالمناورات العسكرية المرتقبة بين واشنطن وسيول

LBCI
أخبار دولية
07:28

فرنسا تدعو إسرائيل إلى توقيف ومحاكمة المستوطنين الذين يحاصرون منازل فلسطينيين في قُصرة

LBCI
أخبار دولية
00:24

مسوؤل أميركيّ: كوشنر قد يتوجه إلى إسرائيل لإجراء محادثات في شأن خطة غزة

LBCI
أخبار دولية
00:22

ترامب أعلن فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على المسيّرات المستوردة

LBCI
أخبار دولية
00:10

نائب الرئيس الأميركيّ: نركّز على ملف الطاقة لضمان قدرة الأميركيين على تحمّل أسعار النفط

رياضة
LBCI
رياضة
2026-08-12

لا أعلم كيف سأستمر من دونك"... ميسي يودّع والده بكلمات مؤثرة ورونالدو يعزّيه

LBCI
رياضة
2026-08-12

علي منصور يتقدّم لطلب يد حبيبته... مكان مميّز ورومانسية طاغية (صور)

LBCI
رياضة
2026-08-10

رحيل دون نيلسون عن 86 عامًا... أسطورة الـNBA التي غيّرت طريقة لعب كرة السلة

LBCI
رياضة
2026-08-06

فريق جازو للسباقات يحرز المراكز الثلاثة الأولى في النسخة 75 من رالي فنلندا

LBCI
رياضة
2026-07-29

عاصفة داخل كرة القدم العالمية… اعتراضات واسعة على خطة فيفا لبيع حصة من كأس العالم لمستثمرين

LBCI
رياضة
2026-07-29

ريال مدريد يتحرّك رسميّاً لضم رودري... والمفاوضات تبدأ مع مانشستر سيتي

أمن وقضاء
LBCI
أمن وقضاء
03:34

“أوباما” و”الطّبلوج” في قبضة شعبة المعلومات

LBCI
أمن وقضاء
13:38

خلاف وزير الدفاع مع رئيس الحكومة طغى على جدول أعمال الجلسة الحكومية

LBCI
أخبار دولية
13:30

بين قرار العملية وتحذيرات التفاوض... تلال علي الطاهر تتحوّل إلى نقطة اشتباك محتملة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

بين صربا وزوق مصبح...توقيف كبار التُجار وحبوب الكبتاغون بالملايين !

أخبار البرامج
LBCI
اخبار البرامج
2026-04-03

"جلجلة وطن"... فسحة إيمان ورجاء ليلة الجمعة العظيمة في وطن ينتظر القيامة!

LBCI
اخبار البرامج
2026-04-03

أنجو ريحان: "ما في عدل على الأرض"... وهذه الرسالة التي وجهتها إلى الشعب اللبناني في "جلجلة وطن"!

LBCI
اخبار البرامج
2026-04-03

بديع أبو شقرا: "أنا لا أتأقلم بل أنتفض"... وتصريحات غير مسبوقة عن الأديان والتعايش في "جلجلة وطن"!

LBCI
اخبار البرامج
2026-04-03

عمّار شلق في "جلجلة وطن": "اللُحمة الموجودة بين الشعب اللبناني هي خلاصنا"

LBCI
اخبار البرامج
2026-04-03

يوسف الخال في "جلجلة وطن": الله ملجأي في أوقات الخوف... ورسالةُ اعتذار مؤثرة لوالدته الراحلة!

LBCI
اخبار البرامج
2026-04-03

بين مسامير الصليب وآلام لبنان... رسائل وجدانية لرودي رحمة ضمن "جلجلة وطن"

LBCI
اخبار البرامج
2026-04-03

كنيسة "الحبل بلا دنس" في عينطورة... محطات تاريخية ومعلومات قيّمة في "جلجلة وطن"

LBCI
اخبار البرامج
2026-03-11

فوز المشتركة نويل حسّون بسيارة MG ZS 2026 بسحب Toters Fresh عبر الـLBCI

LBCI
اخبار البرامج
2026-02-20

إيلي مسعد للـLBCI: "الدولة ضايقتني كذا مرة"... وهذا ما كشفه عن أعماله المقبلة! (فيديو)

فنّ
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LBCI
فنّ
04:42

لين الحايك تطرح "راجع على بيروت"

LBCI
فنّ
04:30

"قلبي يفيض بالحب"... وائل كفوري يحتفل بمعمودية ابنته كلوڤي (فيديو)

LBCI
فنّ
03:27

لورا خليل تُفجَع برحيل زوجها... وابنة شقيقها داليدا خليل تَنعاه بكلمات مؤثّرة

منوعات
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LBCI
منوعات
11:01

كيف تضيف "ساعة" إلى يومك؟...هل تشعر بأنّ يومك ينتهي قبل أن تتمكن من إنجاز كل ما تريده؟

LBCI
منوعات
10:55

كلابنا تقرأ مشاعرنا من وجوهنا... دراسة تكشف ما يحدث في أدمغتها

LBCI
منوعات
10:47

بحجم بذرة السمسم وتقتل الأشجار... خنفساء غازية تهدّد العالم بخسائر مليارية

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فنّ
03:27

لورا خليل تُفجَع برحيل زوجها... وابنة شقيقها داليدا خليل تَنعاه بكلمات مؤثّرة

LBCI
أمن وقضاء
10:22

اقتحم محطة محروقات في بحنين وسرق منها 28 ألف دولار بقوة السلاح... وشعبة المعلومات أوقفته

LBCI
أخبار دولية
13:30

بين قرار العملية وتحذيرات التفاوض... تلال علي الطاهر تتحوّل إلى نقطة اشتباك محتملة

LBCI
حال الطقس
02:15

منخفض جويّ يؤثر على لبنان وأمطار متفرقة: تحذير من ارتفاع موج البحر

LBCI
اسرار
00:15

أسرار الصحف المحلية ١٤-٨-٢٠٢٦

LBCI
اقتصاد
02:14

إليكم جدول أسعار المحروقات

LBCI
أخبار لبنان
11:14

مجلس الوزراء أقرّ معظم البنود الموضوعة على جدول اعماله

LBCI
أخبار لبنان
15:49

رابطة موظفي الإدارة العامة: لإقرار قانون تصحيح للرواتب و​تعديل بدل النقل و​إقرار المداورة في الحضور إلى مراكز العمل

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