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بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
14
o
جبل لبنان
14
o
متن
15
o
كسروان
15
o
الشمال
14
o
الجنوب
9
o
البقاع
10
o
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امن وقضاء
05:14
إرتفاع في أسعار المحروقات...
آخر الأخبار
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اقتصاد
05:30
مراقبو حماية المستهلك كشفوا على معامل الأجبان والألبان في النبطية
أخبار دولية
05:23
السلطات الاسرائيلية تبعد إيطالية بعد التحقيق معها للاشتباه بانتمائها للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
أخبار دولية
05:19
إيران تفرج عن طاهٍ شهير أوقف خلال حملة القمع
امن وقضاء
05:14
إرتفاع في أسعار المحروقات...
أبرز أخبار لبنان والعالم
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0
حال الطقس
01:54
الطقس المستقر يعود اليوم.. وارتفاع بدرجات الحرارة
حال الطقس
01:54
الطقس المستقر يعود اليوم.. وارتفاع بدرجات الحرارة
0
صحف اليوم
01:45
جنبلاط لـ"الجمهورية": مشكلة الكهرباء تبدو مستعصية على الحل.. وطرح جعجع مُستغرب
صحف اليوم
01:45
جنبلاط لـ"الجمهورية": مشكلة الكهرباء تبدو مستعصية على الحل.. وطرح جعجع مُستغرب
0
منوعات
08:08
محاولة باءت بالفشل... القبض على متهمين بسرقة تمثال رمسيس الثاني في مصر
منوعات
08:08
محاولة باءت بالفشل... القبض على متهمين بسرقة تمثال رمسيس الثاني في مصر
0
حال الطقس
2023-01-11
طقس مستقر يؤثر على لبنان... الى متى يستمر؟
حال الطقس
2023-01-11
طقس مستقر يؤثر على لبنان... الى متى يستمر؟
0
اقتصاد
2023-01-10
الأمين العام لجمعية المصارف: لا صحة لخبر إقفال المصارف
اقتصاد
2023-01-10
الأمين العام لجمعية المصارف: لا صحة لخبر إقفال المصارف
0
أمن وقضاء
2023-01-05
القضاء اللبناني يدعي على سبعة أشخاص في قضية مقتل الجندي الإيرلندي
أمن وقضاء
2023-01-05
القضاء اللبناني يدعي على سبعة أشخاص في قضية مقتل الجندي الإيرلندي
0
أمن وقضاء
2023-01-03
قوى الأمن تُحذّر من رابط إلكتروني ضمن رسالة نصيّة عبر مواقع التواصل توهم متلقيها بتعبئة شريحة خط هاتفي مسبقة الدّفع
أمن وقضاء
2023-01-03
قوى الأمن تُحذّر من رابط إلكتروني ضمن رسالة نصيّة عبر مواقع التواصل توهم متلقيها بتعبئة شريحة خط هاتفي مسبقة الدّفع
أحدث الحلقات
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البث المباشر
نشرات الأخبار
11:30 | 2023-01-16
ملحق للأخبار السياسية والأمنية والأجتماعية يجمعها فريق الأخبار في نشرة مسائية عند الساعة الحادية عشر والنصف
جميع نشرات الأخبار
البث المباشر
نشرات الأخبار
11:30 | 2023-01-16
ملحق للأخبار السياسية والأمنية والأجتماعية يجمعها فريق الأخبار في نشرة مسائية عند الساعة الحادية عشر والنصف
جميع نشرات الأخبار
أخبار لبنان
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0
05:09
الرئيس بري يدعو إلى جلسة جديدة لإنتخاب رئيس للجمهورية
05:09
الرئيس بري يدعو إلى جلسة جديدة لإنتخاب رئيس للجمهورية
03:41
موظفو "الإتصالات" اعتصموا في الميناء لعدم قبض مستحقاتهم ولوحوا بالتصعيد
03:28
اعتصام لموظفي أوجيرو أمام سنترال صيدا تضامنا مع زملائهم في وزارة الإتصالات
13:29
هارون: المستشفيات ستضطر أن تطلب من المريض أن يجلب معه دواءه إلى المستشفى
12:23
وزارة الصحة: 200 إصابة جديدة بكورونا ولا إصابات بالكوليرا
11:35
جولة بحث بين فيرونيكا والموسوي
11:17
سلسلة لقاءات لوزير التربية: أطلعنا ميقاتي على الإجتماعات مع البنك الدولي وسفراء الدول المانحة لإنقاذ العام الدراسي
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بالفيديو
0
رياضة
13:38
العراق إلى نهائي كأس الخليج في البصرة
رياضة
13:38
العراق إلى نهائي كأس الخليج في البصرة
0
رياضة
13:37
برشلونة يتوج بطلًا لكأس السوبر الاسباني
رياضة
13:37
برشلونة يتوج بطلًا لكأس السوبر الاسباني
0
أخبار دولية
13:34
آخر المستجدات حول مشاركة لبنان في المعرض الدولي للبستنة في قطر
أخبار دولية
13:34
آخر المستجدات حول مشاركة لبنان في المعرض الدولي للبستنة في قطر
0
اخبار البرامج
13:32
"تعا قلو بيزعل"... ضحك وانتقاد ساخر على الـ LBCI
اخبار البرامج
13:32
"تعا قلو بيزعل"... ضحك وانتقاد ساخر على الـ LBCI
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
لا فرق بين التلميذ اللبناني والتلميذ السوري ... فإضراب المدارس الرسمية يطال الجميع
تقارير نشرة الاخبار
13:30
لا فرق بين التلميذ اللبناني والتلميذ السوري ... فإضراب المدارس الرسمية يطال الجميع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
ترك الاشخاص العشرة من اهالي ضحايا انفجار المرفأ وآخرين رهن التحقيق... مع التوقيع على تعهد
تقارير نشرة الاخبار
13:30
ترك الاشخاص العشرة من اهالي ضحايا انفجار المرفأ وآخرين رهن التحقيق... مع التوقيع على تعهد
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تقارير نشرة الاخبار
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0
رياضة
13:38
العراق إلى نهائي كأس الخليج في البصرة
رياضة
13:38
العراق إلى نهائي كأس الخليج في البصرة
0
رياضة
13:37
برشلونة يتوج بطلًا لكأس السوبر الاسباني
رياضة
13:37
برشلونة يتوج بطلًا لكأس السوبر الاسباني
0
اخبار البرامج
13:32
"تعا قلو بيزعل"... ضحك وانتقاد ساخر على الـ LBCI
اخبار البرامج
13:32
"تعا قلو بيزعل"... ضحك وانتقاد ساخر على الـ LBCI
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
لا فرق بين التلميذ اللبناني والتلميذ السوري ... فإضراب المدارس الرسمية يطال الجميع
تقارير نشرة الاخبار
13:30
لا فرق بين التلميذ اللبناني والتلميذ السوري ... فإضراب المدارس الرسمية يطال الجميع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
ترك الاشخاص العشرة من اهالي ضحايا انفجار المرفأ وآخرين رهن التحقيق... مع التوقيع على تعهد
تقارير نشرة الاخبار
13:30
ترك الاشخاص العشرة من اهالي ضحايا انفجار المرفأ وآخرين رهن التحقيق... مع التوقيع على تعهد
صحف اليوم
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0
صحف اليوم
01:45
جنبلاط لـ"الجمهورية": مشكلة الكهرباء تبدو مستعصية على الحل.. وطرح جعجع مُستغرب
صحف اليوم
01:45
جنبلاط لـ"الجمهورية": مشكلة الكهرباء تبدو مستعصية على الحل.. وطرح جعجع مُستغرب
أخبار دولية
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أخبار دولية
05:23
السلطات الاسرائيلية تبعد إيطالية بعد التحقيق معها للاشتباه بانتمائها للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
أخبار دولية
05:19
إيران تفرج عن طاهٍ شهير أوقف خلال حملة القمع
أخبار دولية
01:47
ستة قتلى في إطلاق نار في كاليفورنيا
أخبار دولية
01:44
وزيرة الخزانة الأميركية تعتزم لقاء مسؤول صيني رفيع في مسعى لتخفيف التوتر بين البلدين
أخبار دولية
01:43
ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير كنيسة في الكونغو الديموقراطية الى 14 قتيلا
رياضة
0
رياضة
13:38
العراق إلى نهائي كأس الخليج في البصرة
رياضة
13:38
العراق إلى نهائي كأس الخليج في البصرة
0
رياضة
13:37
برشلونة يتوج بطلًا لكأس السوبر الاسباني
رياضة
13:37
برشلونة يتوج بطلًا لكأس السوبر الاسباني
0
رياضة
2023-01-15
القطري ناصر صالح العطية يتوّج بلقب رالي دكار الصحراوي
رياضة
2023-01-15
القطري ناصر صالح العطية يتوّج بلقب رالي دكار الصحراوي
0
رياضة
2023-01-15
البصرة تُعيد النبض لتاريخها السياحي من باب الرياضة
رياضة
2023-01-15
البصرة تُعيد النبض لتاريخها السياحي من باب الرياضة
0
رياضة
2023-01-14
ناصر العطية بطلًا لرالي دكار للمرة الثانية على التوالي
رياضة
2023-01-14
ناصر العطية بطلًا لرالي دكار للمرة الثانية على التوالي
0
رياضة
2023-01-14
الغريمان الاسبانيان ريال مدريد وبرشلونة يتنافسان على لقب كأس السوبر الإسباني
رياضة
2023-01-14
الغريمان الاسبانيان ريال مدريد وبرشلونة يتنافسان على لقب كأس السوبر الإسباني
أمن وقضاء
0
أمن وقضاء
03:03
يخزّن المخدّرات داخل منزله ويروجها لزبائنه على متن دراجة آلية... وشعبة المعلومات أوقفته بالجرم المشهود!
أمن وقضاء
03:03
يخزّن المخدّرات داخل منزله ويروجها لزبائنه على متن دراجة آلية... وشعبة المعلومات أوقفته بالجرم المشهود!
0
أمن وقضاء
13:42
توقيف مواطنَين في الشمال لتشكيل عصابة مسلحة
أمن وقضاء
13:42
توقيف مواطنَين في الشمال لتشكيل عصابة مسلحة
0
أمن وقضاء
10:43
ترك بيتر بو صعب وويليام نون رهن التحقيق
أمن وقضاء
10:43
ترك بيتر بو صعب وويليام نون رهن التحقيق
0
أمن وقضاء
09:32
الجيش: توقيف مواطنَين في الشياح لإقدامهما على تعاطي المخدرات وترويجها
أمن وقضاء
09:32
الجيش: توقيف مواطنَين في الشياح لإقدامهما على تعاطي المخدرات وترويجها
أخبار البرامج
0
اخبار البرامج
04:19
عيادة "DR.PAM" للأمراض السياسيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة تفتح أبوابها هذا الخميس على الـ"LBCI"
اخبار البرامج
04:19
عيادة "DR.PAM" للأمراض السياسيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة تفتح أبوابها هذا الخميس على الـ"LBCI"
0
اخبار البرامج
13:32
"تعا قلو بيزعل"... ضحك وانتقاد ساخر على الـ LBCI
اخبار البرامج
13:32
"تعا قلو بيزعل"... ضحك وانتقاد ساخر على الـ LBCI
0
اخبار البرامج
06:10
جديد الـ"LBCI"... "تعا قلّو بيزعل" مع حسين قاووق ومحمد دايخ هذا الخميس!
اخبار البرامج
06:10
جديد الـ"LBCI"... "تعا قلّو بيزعل" مع حسين قاووق ومحمد دايخ هذا الخميس!
0
اخبار البرامج
2023-01-13
برنامج "Take Me Out نَقَشِت" بموسم جديد الثلاثاء المُقبل على الـ"LBCI"
اخبار البرامج
2023-01-13
برنامج "Take Me Out نَقَشِت" بموسم جديد الثلاثاء المُقبل على الـ"LBCI"
0
اخبار البرامج
2023-01-12
من منعم إلى موني... شاب يعلن عن ميوله الجنسية ويتحدث لأوّل مرّة عن حادثة قلبت حياته! (فيديو)
اخبار البرامج
2023-01-12
من منعم إلى موني... شاب يعلن عن ميوله الجنسية ويتحدث لأوّل مرّة عن حادثة قلبت حياته! (فيديو)
0
اخبار البرامج
2023-01-12
"امرأة اغتصبتني وقيّدتني بالسرير"... علي يروي حادثة صدمته ويُطالب بحماية الرجل في أحمر بالخط العريض! (فيديو)
اخبار البرامج
2023-01-12
"امرأة اغتصبتني وقيّدتني بالسرير"... علي يروي حادثة صدمته ويُطالب بحماية الرجل في أحمر بالخط العريض! (فيديو)
0
اخبار البرامج
2023-01-12
هل يمكن معالجة تلوث المياه الجوفية في لبنان من سموم المخلفات الصناعية الخطرة؟
اخبار البرامج
2023-01-12
هل يمكن معالجة تلوث المياه الجوفية في لبنان من سموم المخلفات الصناعية الخطرة؟
0
اخبار البرامج
2023-01-09
حفل انتخاب ملكة جمال الكون"71st Miss Universe" السبت المُقبل... والـ"LBCI" تُطلق حملة للتصويت لملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون
اخبار البرامج
2023-01-09
حفل انتخاب ملكة جمال الكون"71st Miss Universe" السبت المُقبل... والـ"LBCI" تُطلق حملة للتصويت لملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون
0
اخبار البرامج
2023-01-09
بعد تتويجها ملكة جمال لبنان... "الكون" ينتظر ياسمينا زيتون وهكذا تزيدون حظوظها بالفوز!
اخبار البرامج
2023-01-09
بعد تتويجها ملكة جمال لبنان... "الكون" ينتظر ياسمينا زيتون وهكذا تزيدون حظوظها بالفوز!
فنّ
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0
فنّ
04:31
صوتها خادش للحياء... توقيف إعلامية مصرية عن العمل
فنّ
04:31
صوتها خادش للحياء... توقيف إعلامية مصرية عن العمل
0
فنّ
04:17
اللبنانية جينيفر ميشال عون تذهل لجنة Sweden Got Talent (فيديو)
فنّ
04:17
اللبنانية جينيفر ميشال عون تذهل لجنة Sweden Got Talent (فيديو)
0
فنّ
10:18
"سمراء الشاشة الفاتنة"... رحيل الممثلة الإيطالية جينا لولوبريجيدا عن 95 عاما
فنّ
10:18
"سمراء الشاشة الفاتنة"... رحيل الممثلة الإيطالية جينا لولوبريجيدا عن 95 عاما
منوعات
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0
منوعات
05:05
السجن لشريكة حياة جان-بول غيرلان بتهمة تعنيف صانع العطور الشهير
منوعات
05:05
السجن لشريكة حياة جان-بول غيرلان بتهمة تعنيف صانع العطور الشهير
0
منوعات
02:39
اكتشاف نوع جديد من السحالي في أحد متنزهات البيرو
منوعات
02:39
اكتشاف نوع جديد من السحالي في أحد متنزهات البيرو
0
منوعات
09:55
بعد تنشقهم أحادي أكسيد الكربون... وفاة 6 أفراد من عائلة واحدة في الجزائر
منوعات
09:55
بعد تنشقهم أحادي أكسيد الكربون... وفاة 6 أفراد من عائلة واحدة في الجزائر
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24 ساعة
7 أيام
شهر
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امن وقضاء
05:14
إرتفاع في أسعار المحروقات...
امن وقضاء
05:14
إرتفاع في أسعار المحروقات...
2
اقتصاد
02:41
مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان وضعت قيد التحصيل اصدارات 2023 وامكان التقسيط على 6 دفعات
اقتصاد
02:41
مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان وضعت قيد التحصيل اصدارات 2023 وامكان التقسيط على 6 دفعات
3
فنّ
06:27
ياسمينا زيتون تردّ على مقولة "كفتاة مسلمة لا يجوز المشاركة في مسابقة جمالية"
فنّ
06:27
ياسمينا زيتون تردّ على مقولة "كفتاة مسلمة لا يجوز المشاركة في مسابقة جمالية"
4
أمن وقضاء
08:16
اعلان جديد للأمن العام بشأن جوازات السفر
أمن وقضاء
08:16
اعلان جديد للأمن العام بشأن جوازات السفر
5
أخبار لبنان
11:12
وفاة الاعلامية الرائدة صونيا بيروتي
أخبار لبنان
11:12
وفاة الاعلامية الرائدة صونيا بيروتي
6
صحف اليوم
01:45
جنبلاط لـ"الجمهورية": مشكلة الكهرباء تبدو مستعصية على الحل.. وطرح جعجع مُستغرب
صحف اليوم
01:45
جنبلاط لـ"الجمهورية": مشكلة الكهرباء تبدو مستعصية على الحل.. وطرح جعجع مُستغرب
7
اسرار
23:35
أسرار الصحف 17-01-2023
اسرار
23:35
أسرار الصحف 17-01-2023
8
تقارير نشرة الاخبار
13:20
المركزي:ملاحظات على مصارف ومصرفيين في استغلال صيرفة
تقارير نشرة الاخبار
13:20
المركزي:ملاحظات على مصارف ومصرفيين في استغلال صيرفة
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