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LBCI
LBCI
امن وقضاء
05:14

إرتفاع في أسعار المحروقات...

آخر الأخبار
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LBCI
اقتصاد
05:30

مراقبو حماية المستهلك كشفوا على معامل الأجبان والألبان في النبطية

LBCI
أخبار دولية
05:23

السلطات الاسرائيلية تبعد إيطالية بعد التحقيق معها للاشتباه بانتمائها للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

LBCI
أخبار دولية
05:19

إيران تفرج عن طاهٍ شهير أوقف خلال حملة القمع

LBCI
امن وقضاء
05:14

إرتفاع في أسعار المحروقات...

أبرز أخبار لبنان والعالم

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LBCI
حال الطقس
01:54

الطقس المستقر يعود اليوم.. وارتفاع بدرجات الحرارة

LBCI
صحف اليوم
01:45

جنبلاط لـ"الجمهورية": مشكلة الكهرباء تبدو مستعصية على الحل.. وطرح جعجع مُستغرب

LBCI
منوعات
08:08

محاولة باءت بالفشل... القبض على متهمين بسرقة تمثال رمسيس الثاني في مصر

LBCI
حال الطقس
2023-01-11

طقس مستقر يؤثر على لبنان... الى متى يستمر؟

LBCI
اقتصاد
2023-01-10

الأمين العام لجمعية المصارف: لا صحة لخبر إقفال المصارف

LBCI
أمن وقضاء
2023-01-05

القضاء اللبناني يدعي على سبعة أشخاص في قضية مقتل الجندي الإيرلندي

LBCI
أمن وقضاء
2023-01-03

قوى الأمن تُحذّر من رابط إلكتروني ضمن رسالة نصيّة عبر مواقع التواصل توهم متلقيها بتعبئة شريحة خط هاتفي مسبقة الدّفع

أحدث الحلقات
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نشرات الأخبار
11:30 | 2023-01-16
ملحق للأخبار السياسية والأمنية والأجتماعية يجمعها فريق الأخبار في نشرة مسائية عند الساعة الحادية عشر والنصف
جميع نشرات الأخبار
أخبار لبنان
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LBCI
05:09

الرئيس بري يدعو إلى جلسة جديدة لإنتخاب رئيس للجمهورية

LBCI
03:41

موظفو "الإتصالات" اعتصموا في الميناء لعدم قبض مستحقاتهم ولوحوا بالتصعيد

LBCI
03:28

اعتصام لموظفي أوجيرو أمام سنترال صيدا تضامنا مع زملائهم في وزارة الإتصالات

LBCI
13:29

هارون: المستشفيات ستضطر أن تطلب من المريض أن يجلب معه دواءه إلى المستشفى

LBCI
12:23

وزارة الصحة: 200 إصابة جديدة بكورونا ولا إصابات بالكوليرا

LBCI
11:35

جولة بحث بين فيرونيكا والموسوي

LBCI
11:17

سلسلة لقاءات لوزير التربية: أطلعنا ميقاتي على الإجتماعات مع البنك الدولي وسفراء الدول المانحة لإنقاذ العام الدراسي

بالفيديو
LBCI
رياضة
13:38

العراق إلى نهائي كأس الخليج في البصرة

LBCI
رياضة
13:37

برشلونة يتوج بطلًا لكأس السوبر الاسباني

LBCI
أخبار دولية
13:34

آخر المستجدات حول مشاركة لبنان في المعرض الدولي للبستنة في قطر

LBCI
اخبار البرامج
13:32

"تعا قلو بيزعل"... ضحك وانتقاد ساخر على الـ LBCI

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

لا فرق بين التلميذ اللبناني والتلميذ السوري ... فإضراب المدارس الرسمية يطال الجميع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

ترك الاشخاص العشرة من اهالي ضحايا انفجار المرفأ وآخرين رهن التحقيق... مع التوقيع على تعهد

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تقارير نشرة الاخبار
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LBCI
رياضة
13:38

العراق إلى نهائي كأس الخليج في البصرة

LBCI
رياضة
13:37

برشلونة يتوج بطلًا لكأس السوبر الاسباني

LBCI
اخبار البرامج
13:32

"تعا قلو بيزعل"... ضحك وانتقاد ساخر على الـ LBCI

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

لا فرق بين التلميذ اللبناني والتلميذ السوري ... فإضراب المدارس الرسمية يطال الجميع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

ترك الاشخاص العشرة من اهالي ضحايا انفجار المرفأ وآخرين رهن التحقيق... مع التوقيع على تعهد

صحف اليوم
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LBCI
صحف اليوم
01:45

جنبلاط لـ"الجمهورية": مشكلة الكهرباء تبدو مستعصية على الحل.. وطرح جعجع مُستغرب

أخبار دولية
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LBCI
أخبار دولية
05:23

السلطات الاسرائيلية تبعد إيطالية بعد التحقيق معها للاشتباه بانتمائها للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

LBCI
أخبار دولية
05:19

إيران تفرج عن طاهٍ شهير أوقف خلال حملة القمع

LBCI
أخبار دولية
01:47

ستة قتلى في إطلاق نار في كاليفورنيا

LBCI
أخبار دولية
01:44

وزيرة الخزانة الأميركية تعتزم لقاء مسؤول صيني رفيع في مسعى لتخفيف التوتر بين البلدين

LBCI
أخبار دولية
01:43

ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير كنيسة في الكونغو الديموقراطية الى 14 قتيلا

رياضة
LBCI
رياضة
13:38

العراق إلى نهائي كأس الخليج في البصرة

LBCI
رياضة
13:37

برشلونة يتوج بطلًا لكأس السوبر الاسباني

LBCI
رياضة
2023-01-15

القطري ناصر صالح العطية يتوّج بلقب رالي دكار الصحراوي

LBCI
رياضة
2023-01-15

البصرة تُعيد النبض لتاريخها السياحي من باب الرياضة

LBCI
رياضة
2023-01-14

ناصر العطية بطلًا لرالي دكار للمرة الثانية على التوالي

LBCI
رياضة
2023-01-14

الغريمان الاسبانيان ريال مدريد وبرشلونة يتنافسان على لقب كأس السوبر الإسباني

أمن وقضاء
LBCI
أمن وقضاء
03:03

يخزّن المخدّرات داخل منزله ويروجها لزبائنه على متن دراجة آلية... وشعبة المعلومات أوقفته بالجرم المشهود!

LBCI
أمن وقضاء
13:42

توقيف مواطنَين في الشمال لتشكيل عصابة مسلحة

LBCI
أمن وقضاء
10:43

ترك بيتر بو صعب وويليام نون رهن التحقيق

LBCI
أمن وقضاء
09:32

الجيش: توقيف مواطنَين في الشياح لإقدامهما على تعاطي المخدرات وترويجها

أخبار البرامج
LBCI
اخبار البرامج
04:19

عيادة "DR.PAM" للأمراض السياسيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة تفتح أبوابها هذا الخميس على الـ"LBCI"

LBCI
اخبار البرامج
13:32

"تعا قلو بيزعل"... ضحك وانتقاد ساخر على الـ LBCI

LBCI
اخبار البرامج
06:10

جديد الـ"LBCI"... "تعا قلّو بيزعل" مع حسين قاووق ومحمد دايخ هذا الخميس!

LBCI
اخبار البرامج
2023-01-13

برنامج "Take Me Out نَقَشِت" بموسم جديد الثلاثاء المُقبل على الـ"LBCI"

LBCI
اخبار البرامج
2023-01-12

من منعم إلى موني... شاب يعلن عن ميوله الجنسية ويتحدث لأوّل مرّة عن حادثة قلبت حياته! (فيديو)

LBCI
اخبار البرامج
2023-01-12

"امرأة اغتصبتني وقيّدتني بالسرير"... علي يروي حادثة صدمته ويُطالب بحماية الرجل في أحمر بالخط العريض! (فيديو)

LBCI
اخبار البرامج
2023-01-12

هل يمكن معالجة تلوث المياه الجوفية في لبنان من سموم المخلفات الصناعية الخطرة؟

LBCI
اخبار البرامج
2023-01-09

حفل انتخاب ملكة جمال الكون"71st Miss Universe" السبت المُقبل... والـ"LBCI" تُطلق حملة للتصويت لملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون

LBCI
اخبار البرامج
2023-01-09

بعد تتويجها ملكة جمال لبنان... "الكون" ينتظر ياسمينا زيتون وهكذا تزيدون حظوظها بالفوز!

فنّ
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LBCI
فنّ
04:31

صوتها خادش للحياء... توقيف إعلامية مصرية عن العمل

LBCI
فنّ
04:17

اللبنانية جينيفر ميشال عون تذهل لجنة Sweden Got Talent (فيديو)

LBCI
فنّ
10:18

"سمراء الشاشة الفاتنة"... رحيل الممثلة الإيطالية جينا لولوبريجيدا عن 95 عاما

منوعات
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LBCI
منوعات
05:05

السجن لشريكة حياة جان-بول غيرلان بتهمة تعنيف صانع العطور الشهير

LBCI
منوعات
02:39

اكتشاف نوع جديد من السحالي في أحد متنزهات البيرو

LBCI
منوعات
09:55

بعد تنشقهم أحادي أكسيد الكربون... وفاة 6 أفراد من عائلة واحدة في الجزائر

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LBCI
امن وقضاء
05:14

إرتفاع في أسعار المحروقات...

LBCI
اقتصاد
02:41

مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان وضعت قيد التحصيل اصدارات 2023 وامكان التقسيط على 6 دفعات

LBCI
فنّ
06:27

ياسمينا زيتون تردّ على مقولة "كفتاة مسلمة لا يجوز المشاركة في مسابقة جمالية"

LBCI
أمن وقضاء
08:16

اعلان جديد للأمن العام بشأن جوازات السفر

LBCI
أخبار لبنان
11:12

وفاة الاعلامية الرائدة صونيا بيروتي

LBCI
صحف اليوم
01:45

جنبلاط لـ"الجمهورية": مشكلة الكهرباء تبدو مستعصية على الحل.. وطرح جعجع مُستغرب

LBCI
اسرار
23:35

أسرار الصحف 17-01-2023

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

المركزي:ملاحظات على مصارف ومصرفيين في استغلال صيرفة

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