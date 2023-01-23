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اقتصاد

مصرف لبنان: حجم التداول على Sayrafa بلغ اليوم 65 مليون دولار بمعدل 38000 ليرة

2023-01-23 | 12:10
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مصرف لبنان: حجم التداول على Sayrafa بلغ اليوم 65 مليون دولار بمعدل 38000 ليرة
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مصرف لبنان: حجم التداول على Sayrafa بلغ اليوم 65 مليون دولار بمعدل 38000 ليرة

مصرف لبنان: حجم التداول على Sayrafa بلغ اليوم 65 مليون دولار بمعدل 38000 ليرة

أعلن مصرف لبنان في بيان أن حجم التداول على منصة Sayrafa بلغ لهذا اليوم 65 مليون دولار أميركي بمعدل 38000 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقًا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.
 
 
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