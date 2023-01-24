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اقتصاد

كم بلغ حجم التداول على Sayrafa؟

2023-01-24 | 13:13
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كم بلغ حجم التداول على Sayrafa؟
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كم بلغ حجم التداول على Sayrafa؟

كم بلغ حجم التداول على Sayrafa؟

أعلن مصرف لبنان أن حجم التداول على منصة Sayrafa بلغ لهذا اليوم 35 مليون دولار أميركي بمعدل 38000 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقًا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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