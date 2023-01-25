حميه: مزايدة السوق الحرة الأخيرة في المطار رست بمبلغ قدره ٣٨،٢ مليون دولار كاستثمار ثابت

أعلن وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه في بيان، أن مزايدة السوق الحرة الأخيرة في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت رست بمبلغ وقدره ٣٨،٢ مليون دولار كاستثمار ثابت، مضافاً إليه علاوة الركاب، ليصبح كامل المبلغ المتأتي منها ما يفوق الـ٦٠ مليون دولار لصالح الخزينة العامة سنويا.



واعتبر أن هذا يعني أن إيرادتها زادت بما يفوق الـ٥٧ مليون دولار، عما كانت عليه في العامين ٢٠٢٢ و٢٠٢١.