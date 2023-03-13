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اقتصاد
مصرف لبنان: حجم التداول على SAYRAFA بلغ اليوم 80 مليون دولار بمعدل 75800 ليرة
2023-03-13 | 14:03
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مصرف لبنان: حجم التداول على SAYRAFA بلغ اليوم 80 مليون دولار بمعدل 75800 ليرة
أعلن مصرف لبنان في بيان "بلغ حجم التداول على منصة Sayrafa لهذا اليوم 80 مليون دولار أميركي بمعدل 75800 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.
وعلى المصارف ومؤسسات الصرافة الاستمرار في تسجيل كل عمليات البيع والشراء على منصة Sayrafa، وفقا للتعاميم الصادرة في هذا الخصوص".
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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