مصرف لبنان: حجم التداول على SAYRAFA بلغ اليوم 80 مليون دولار بمعدل 75800 ليرة

أعلن مصرف لبنان في بيان "بلغ حجم التداول على منصة Sayrafa لهذا اليوم 80 مليون دولار أميركي بمعدل 75800 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.



وعلى المصارف ومؤسسات الصرافة الاستمرار في تسجيل كل عمليات البيع والشراء على منصة Sayrafa، وفقا للتعاميم الصادرة في هذا الخصوص".