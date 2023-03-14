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ارتفاع جديد بأسعار المحروقات...

2023-03-14 | 03:12
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ارتفاع جديد بأسعار المحروقات...
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ارتفاع جديد بأسعار المحروقات...

تسعيرة جديدة للمحروقات

ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 58000 ليرة لبنانية والـ98 اوكتان 59000 ليرة لبنانية. كما ارتفع سعر المازوت 54000 ليرة لبنانية والغاز 31000 ليرة لبنانية.

وأصبحت الأسعار على الشكل التالي: 

- بنزين 95 اوكتان: 1771.000 ليرة لبنانية.
- بنزين 98 اوكتان: 1813.000 ليرة لبنانية.
- المازوت: 1680.000 ليرة لبنانية.
- الغاز: 1193.000 ليرة لبنانية. 
 
 
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