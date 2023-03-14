"الصناعة": طن الترابة السوداء بـ7.800.000 ليرة

حددت وزارة الصناعة في بيان، سعر مبيع طن الترابة السوداء (باب المصنع) بسبعة ملايين وثمانماية ألف ليرة لبنانية، على أن يعمل بهذا السعر اعتباراً من غد الأربعاء ١٥/٣/٢٠٢٣ ولغاية الثلثاء ٢١/٣/٢٠٢٣ ضمنا.



وأشارت الوزارة الى أن السعر أعلاه لا يشمل الضريبة على القيمة المضافة.



وستحدد الوزارة سعر طن الترابة السوداء ببيانات تصدرها أسبوعيا.