الدولار بـ100 ألف ليرة!

قيمة العملة اللبنانية تدهورت إلى مستوى غير مسبوق

تدهورت قيمة العملة اللبنانية إلى مستوى غير مسبوق وبلغ سعرها مئة ألف مقابل الدولار الواحد في السوق الموازية.



وسجل هذا المستوى القياسي في وقت استأنفت فيه المصارف إضرابا مفتوحا.



وكان سعر الصرف الرسمي حدد عند مستوى 15 ألف ليرة في مقابل الدولار في شباط الماضي.