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ارتفاع اضافي بأسعار المحروقات..

2023-03-14 | 10:11
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ارتفاع اضافي بأسعار المحروقات..
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ارتفاع اضافي بأسعار المحروقات..

اليكم أسعار المحروقات..

ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 45000 ليرة لبنانية والـ98 اوكتان 46000 ليرة لبنانية. كما ارتفع سعر المازوت 43000 ليرة لبنانية والغاز 31000 ليرة لبنانية.

وأصبحت الأسعار على الشكل التالي: 

- بنزين 95 اوكتان: 1816000 ليرة لبنانية.
- بنزين 98 اوكتان: 1859000 ليرة لبنانية.
- المازوت: 1723000 ليرة لبنانية.
- الغاز: 1224000 ليرة لبنانية. 
 
 
 
 
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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