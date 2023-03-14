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اقتصاد
كم بلغ حجم التداول على "Sayrafa" اليوم؟
2023-03-14 | 13:15
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كم بلغ حجم التداول على "Sayrafa" اليوم؟
بيان صادر عن مصرف لبنان حول حجم التداول على منصة "Sayrafa"
أكّد مصرف لبنان أن حجم التداول على منصة "Sayrafa" بلغ لهذا اليوم 30,000,000$ ثلاثون مليون دولار أميركي بمعدل 78000 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.
وشدد في بيان على أن على المصارف ومؤسسات الصرافة الإستمرار بتسجيل كافة عمليات البيع والشراء على منصة "Sayrafa" وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
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