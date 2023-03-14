كم بلغ حجم التداول على "Sayrafa" اليوم؟

أكّد مصرف لبنان أن حجم التداول على منصة "Sayrafa" بلغ لهذا اليوم 30,000,000$ ثلاثون مليون دولار أميركي بمعدل 78000 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.وشدد في بيان على أن على المصارف ومؤسسات الصرافة الإستمرار بتسجيل كافة عمليات البيع والشراء على منصة "Sayrafa" وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص.