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اقتصاد
فياض افتتح ورشة "إطلاق آلية شهادات الطاقة المتجددة I-REC"
2023-03-15 | 10:50
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فياض افتتح ورشة "إطلاق آلية شهادات الطاقة المتجددة I-REC"
فياض أكد ضرورة الإستفادة القصوى من المردود المالي الذي يمكن تأمينه من خلال شهادات I-REC
افتتح وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض اليوم ورشة العمل الوطنية حول "إطلاق آلية شهادات الطاقة المتجددة" المعروفة عالميا بشهادات I-REC وتنظيم من برنامج الأمم المتحدة الانمائي في لبنان في فندق الموفنبيك - بيروت .
وأكد الوزير فياض في كلمته "ضرورة الإستفادة القصوى من المردود المالي الذي يمكن تأمينه من خلال شهادات I-REC المرتبطة بمشاريع الطاقة المتجددة في لبنان.
وفي هذا الإطار، أشار الوزير فياض الى "التطور الحاصل في تطوير مشاريع الطاقة المتجددة لا سيما الطاقة الشمسية"، مؤكدا متابعة الوزارة العمل مع المجلس النيابي لإقرار قانون الطاقة المتجددة الموزعة الذي يفتح الباب امام المزيد من مشاريع الطاقة المتجددة الكبيرة الحجم والتي تعتبر الأكثر قابلية للإستفادة من عائدات شهادة I-REC.
كما أوضح الوزير فياض خلال كلمته "أهمية الحفاظ على حد أدنى من مصادر الطاقة الأحفورية لتأمين التوازن على شبكة مؤسسة كهرباء لبنان، مما يسمح بربط مشاريع الطاقة الشمسية الموجودة حاليا على الشبكة الوطنية وبربط اية مشاريع مستقبلية في هذا المضمار".
وتمنى الوزير فياض النجاح في ورشة العمل، معيدا التأكيد على أهمية كل مبادرة يمكن أن تدفع بإتجاه التحول الطاقوي الى مزيد من الطاقة المستدامة بعيدا عن أضرار التغير المناخي الذي تعاني منه معظم دول العالم ومنها لبنان.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
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وليد فياض
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