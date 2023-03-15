مصرف لبنان: حجم التداول على Sayrafa بلغ اليوم 22 مليون دولار بمعدل 79000 ليرة

مصرف لبنان يعلن حجم التداول على منصة Sayrafa اليوم

أعلن مصرف لبنان أن حجم التداول على منصة Sayrafa بلغ لهذا اليوم، 22 مليون دولار أميركي بمعدل 79000 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.



وذكّر في بيان، بأنه على المصارف ومؤسسات الصرافة الاستمرار في تسجيل كل عمليات البيع والشراء على منصة Sayrafa، وفقا للتعاميم الصادرة في هذا الخصوص.