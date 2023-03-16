الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
أحمر بالخط العريض
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
اقتصاد

رائد خوري للـLBCI : المسؤولية تقاس بمدى الصلاحيات... والفرق بين القطاعين الخاص والعام كبير

2023-03-16 | 04:36
مشاهدات عالية
شارك
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
رائد خوري للـLBCI : المسؤولية تقاس بمدى الصلاحيات... والفرق بين القطاعين الخاص والعام كبير
1min
رائد خوري للـLBCI : المسؤولية تقاس بمدى الصلاحيات... والفرق بين القطاعين الخاص والعام كبير

رائد خوري للـLBCI : المسؤولية تقاس بمدى الصلاحيات... والفرق بين القطاعين الخاص والعام كبير

رأى الوزير السابق رائد خوري أن المسؤولية تقاس بمدى الصلاحيات التي تملكها الجهة، والأساس بطبيعة الحال هي الطبقة السياسية التي تتجسد بمجلس النواب الذي اعطى الناس له الشرعية، والحكومات، ولكن هذا لا يعفي الاطراف الباقية كالقطاع خاص الذي دخل الى هذا الموضوع بالعمق من خلال قروض مدعومة واغراءات وفوائد.

واعتبر خلال برنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI أنه كان يجب اقرار قانون الكابيتال كونترول منذ بداية الازمة، ولم يتم القيام بأي شيء لحماية ودائع الناس. 

وشرح أن الفرق بين القطاعين العام والخاص كبير جدا في لبنان مقارنة بالخارج، فالقطاع الخاص أقوى بكثير، واذا استلم البلد سياسيا يصبح أفضل بكثير من الآن، وقال: "الطبقة السياسية لم تعتد العمل بالاقتصاد بل الانتفاع من القطاع الخاص". 

وطالب بخطة اقتصادية تشرعها الدولة، بشرط عدم الغائها لسنوات، وأن تكون جدية بهذا الموضوع، اضافة الى تطبيق الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، ويمكن عندها الخروج من النفق، والنظام اللبناني غير قابل للحياة لان دائماً هناك "فيتو" ومن جميع الاطراف".
 
وعن الدولار، اشار الى أن "ما من سقف لارتفاع سعر الصرف، خصوصا مع غياب الثقة اضافة الى الطلب والعرض، والعاملان يصبان بمصلحة الدولار، وسيأتي اليوم الذي تصبح فيه الليرة من دون قيمة".
 

 
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

آخر الأخبار

اقتصاد

رائد خوري

اقتصاد

LBCI التالي
انتعاش البورصات الأوروبية عند بدء التداولات
ارتفاع إضافي بأسعار المحروقات...
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
13:27

السياسة والاقتصاد على طاولة البحث بين الرئيسين الروسي والسوري

LBCI
أخبار لبنان
2023-03-15

هارون للـ LBCI: انخفاض نسبة دخول المرضى للمستشفيات بسبب الازمة الاقتصادية

LBCI
أخبار لبنان
2023-03-13

بو حبيب عرض للاوضاع الاقتصادية والاجتماعية مع نائب الامين العام للأمم المتحدة

LBCI
أخبار لبنان
2023-03-12

علوية للـ LBCI: الفوضى في القطاع الاستشفائي مستمرة من دون حل اساسي للاقتصاد

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
10:09

أسعار المحروقات تُحلّق...

LBCI
أخبار دولية
09:56

البنك المركزي الأوروبي يرفع معدل الفائدة 0,5 نقطة رغم الإضطرابات المصرفية

LBCI
اقتصاد
05:25

انتعاش البورصات الأوروبية عند بدء التداولات

LBCI
اقتصاد
04:12

ارتفاع إضافي بأسعار المحروقات...

آخر الأخبار
d-none hideMe
Download
LBCI
أخبار دولية
10:16

شولتس يقول إنه يتابع مسألة الإصلاحات القضائية في إسرائيل بقلق بالغ

LBCI
آخر الأخبار
10:09

أسعار المحروقات تُحلّق...

LBCI
أخبار دولية
09:56

محققون من الأمم المتحدة يعلنون عدم العثور على أدلة عن إبادة في أوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
09:56

البنك المركزي الأوروبي يرفع معدل الفائدة 0,5 نقطة رغم الإضطرابات المصرفية

LBCI
آخر الأخبار
09:48

النائب البستاني: نعم للمعالجات الدائمة وليس الجزئية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
10:09

أسعار المحروقات تُحلّق...

LBCI
خبر كاذب
2023-03-14

ما صحة العثور على كنز مدفون اثناء اعمال الحفر في سوق دوما؟

LBCI
خبر كاذب
2023-03-12

ما حقيقة تعرض ميسي لحادث سير مروع في باريس؟

LBCI
صحف اليوم
01:13

ملف الرئاسة: ماذا في سلسلة الحراكات السياسية والديبلوماسية العربية والاجنبية؟ (الجمهورية)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:58

العلاقات الروسيةُ السوريةُ على قدمٍ وساق.. والعلاقاتُ التركية السورية تتأرجحُ

LBCI
أخبار لبنان
07:49

المكاري يعرب عن أمله في أن يعيد التقارب السعودي-الإيراني الهدوء إلى المنطقة

LBCI
أخبار لبنان
07:45

انتشار كثيف للجيشِ في محيطُ قصر العدل بالتزامنِ مع جلسةِ الإستماعِ الى سلامة

LBCI
أخبار لبنان
05:04

وصول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى قصر العدل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:51

دوري أبطال اوروبا: مباراة نارية منتظرة في مدريد بين البطل والوصيف

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:46

دراسة لدعم الشباب اللبناني في بحثه المستمر عن فرص عمل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:44

إيليا طنوس: أصغر محلل للأمن السيبراني في الشرق الأوسط

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:38

تريدون تسديد قروض الإسكان؟ إليكم الحل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:34

قرى برمّتها في جرود الضنية تعيش في العتمة...

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
12:03

أدرعي: قضى الجيش الإسرائيلي والشاباك بعد ظهر يوم الإثنين على شخص ربما من حزب الله دخل إسرائيل من لبنان ووضع القنبلة في مجيدو

LBCI
اقتصاد
04:12

ارتفاع إضافي بأسعار المحروقات...

LBCI
آخر الأخبار
10:09

أسعار المحروقات تُحلّق...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:14

في لعبة الوقت... رياض سلامة يتفوق على الأوروبيين!

LBCI
خبر عاجل
04:35

وصول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى قصر العدل

LBCI
أخبار دولية
12:04

المتحدث بلسان الجيش الاسرائيلي: القضاء على شخص ربما من حزب الله دخل اسرائيل ونفّذ عملية مجيدو (فيديو+صور)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:38

تريدون تسديد قروض الإسكان؟ إليكم الحل

LBCI
منوعات
11:39

ظاهرة غريبة ونادرة... وفاة معمر يمني ملقّب بـ"ذي القرنين" عن 140 عاما! (صور)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة