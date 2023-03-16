انتعاش البورصات الأوروبية عند بدء التداولات

انتعاش البورصات الأوروبية عند بدء التداولات



انتعشت البورصات الأوروبية الخميس عند بدء التداولات غداة تراجعها المرتبط بانهيار مصرف كريدي سويس، بعدما حصل المصرف على مساعدة من البنك المركزي السويسري سعيا لطمأنة الأسواق العالمية.



وفي الساعة 8,10 ت غ بلغ الارتفاع 1,49% في بورصة باريس و1,52% في بورصة فرانكفورت و1,40% في بورصة لندن، بعدما انهارت بأكثر من 3% الأربعاء.