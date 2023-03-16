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هذا ما بلغه حجم التداول على Sayrafa

هذا ما بلغه حجم التداول على Sayrafa

بلغ حجم التداول على منصة Sayrafa اليوم /20,000,000/$ عشرون مليون دولار أميركي بمعدل 79500 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقًا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.



وعلى المصارف ومؤسسات الصرافة الإستمرار بتسجيل كافة عمليات البيع والشراء على منصة Sayrafa وفقًا للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص.

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