الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نقطة حب
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
اقتصاد

هذا ما بلغه حجم التداول على Sayrafa

2023-03-16 | 13:05
مشاهدات عالية
شارك
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
هذا ما بلغه حجم التداول على Sayrafa
0min
هذا ما بلغه حجم التداول على Sayrafa

هذا ما بلغه حجم التداول على Sayrafa

بلغ حجم التداول على منصة Sayrafa اليوم /20,000,000/$ عشرون مليون دولار أميركي بمعدل 79500 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقًا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.

وعلى المصارف ومؤسسات الصرافة الإستمرار بتسجيل كافة عمليات البيع والشراء على منصة Sayrafa وفقًا للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

اقتصاد

حجم التداول

Sayrafa

LBCI التالي
ارتفاع إضافي بأسعار المحروقات...
تريدون تسديد قروض الإسكان؟ إليكم الحل
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
2023-03-15

مصرف لبنان: حجم التداول على Sayrafa بلغ اليوم 22 مليون دولار بمعدل 79000 ليرة

LBCI
اقتصاد
2023-03-14

كم بلغ حجم التداول على "Sayrafa" اليوم؟

LBCI
اقتصاد
2023-03-13

مصرف لبنان: حجم التداول على SAYRAFA بلغ اليوم 80 مليون دولار بمعدل 75800 ليرة

LBCI
اقتصاد
2023-03-09

حجم التداول على منصة "Sayrafa"... كم بلغ اليوم؟

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:20

هل يُرفع دولار السحوبات في المصارف عن الـ١٥ ألف ليرة؟

LBCI
اقتصاد
13:03

وزارة الاقتصاد حدّدت سعر الخبز

LBCI
آخر الأخبار
10:09

أسعار المحروقات تُحلّق...

LBCI
أخبار دولية
09:56

البنك المركزي الأوروبي يرفع معدل الفائدة 0,5 نقطة رغم الإضطرابات المصرفية

آخر الأخبار
d-none hideMe
Download
LBCI
أخبار لبنان
17:25

وليد جنبلاط تلقى اتصالا من إرسلان

LBCI
أخبار دولية
17:13

الأمم المتحدة تمدد تفويض بعثتها في أفغانستان عاما واحدا

LBCI
آخر الأخبار
17:01

الجزيرة: الجيش الإسرائيلي يعلن عدم وقوع عملية تسلل على الحدود مع لبنان

LBCI
آخر الأخبار
16:51

الجزيرة نقلا عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: الجيش يطلق قنابل مضيئة على الحدود مع لبنان بعد رصد حركة مشبوهة

LBCI
آخر الأخبار
16:37

القوات الاسرائيلية أطلقت قبل قليل عددا من القنابل المضيئة فوق منطقة سعسع في خراج بلدة رميش الحدودية وسط تحليق طائرة استطلاع فوق المنطقة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
17:25

وليد جنبلاط تلقى اتصالا من إرسلان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-03-11

صراخ ومشاهد جثث في سد البوشرية... ماذا حصل؟

LBCI
أخبار دولية
2023-01-08

أكثر من 18 قتيلاً و20 جريحاً في حادث مروري بشرق الصين

LBCI
أخبار لبنان
2023-01-07

بيان توضيحي من رئيسة رابطة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان..

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:40

في الـNBA... خمسون نقطة لنجم غولدن ستايت لم تكن كافية لتجنيب فريقه الخسارة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:39

إتفاق الترسيم مع قبرص مجمّد..

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:37

ريال مدريد يقصي ليفربول... وتأهل تاريخي لنابولي للمرة الأولى إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:32

إطلاق النسخة الثانية من مهرجان جونية الفرنكوفونية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:30

حملوا تطبيق BAM Leb واكتشفوا جمال لبنان!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:28

أين الحقيقة في حفريات وآثار دوما؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:25

داعش في لبنان مجدداً... والحصيلة توقيف شقيقين!

LBCI
أخبار لبنان
14:22

وفد مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان إلتقى مخزومي بحضور شيا وعدد من النواب ورجال الأعمال

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:20

هل يُرفع دولار السحوبات في المصارف عن الـ١٥ ألف ليرة؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
آخر الأخبار
10:09

أسعار المحروقات تُحلّق...

LBCI
اقتصاد
04:12

ارتفاع إضافي بأسعار المحروقات...

LBCI
اقتصاد
13:03

وزارة الاقتصاد حدّدت سعر الخبز

LBCI
خبر عاجل
04:35

وصول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى قصر العدل

LBCI
خبر عاجل
10:50

معلومات للـLBCI: تحديد جلسة ثانية لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة عند التاسعة من صباح الجمعة

LBCI
فنّ
06:16

حقيبة لؤي راغب علامة الضخمة تثير الجدل (صور)

LBCI
أخبار لبنان
07:30

العثور على جثة فتاة في المنية

LBCI
خبر عاجل
12:38

معلومات للـLBCI حول اللقاء السعودي الفرنسي في باريس غدا: لبحث الوضع في لبنان وفرص الاصلاحات الاقتصادية والسياسية وموضوع الانتخابات الرئاسية وأهمية الضغط لانتخاب رئيس

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة