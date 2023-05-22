الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
جبل لبنان
21
o
متن
22
o
كسروان
22
o
الشمال
23
o
الجنوب
20
o
البقاع
17
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
22
o
جبل لبنان
21
o
متن
22
o
كسروان
22
o
الشمال
23
o
الجنوب
20
o
البقاع
17
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اقتصاد
مصرف لبنان: حجم التداول على SAYRAFA بلغ اليوم 130 مليون و500 ألف دولار بمعدل 86300 ليرة
2023-05-22 | 12:12
مشاهدات عالية
شارك
0
min
مصرف لبنان: حجم التداول على SAYRAFA بلغ اليوم 130 مليون و500 ألف دولار بمعدل 86300 ليرة
أعلن مصرف لبنان في بيان، ان "حجم التداول على منصة Sayrafa بلغ لهذا اليوم، 130 مليون و500 ألف دولار أميركي بمعدل 86300 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.
وعلى المصارف ومؤسسات الصرافة الاستمرار في تسجيل كل عمليات البيع والشراء على منصة Sayrafa، وفقا للتعاميم الصادرة في هذا الخصوص".
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
اقتصاد
لبنان:
التداول
SAYRAFA
اليوم
مليون
دولار
بمعدل
86300
التالي
لجنة المال باشرت دراسة قانون انتاج الطاقة المتجددة
بوشكيان حذر من رفع أسعار السلع المصنعة محليا: ما يتم تداوله غير صحيح
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
اقتصاد
2023-05-17
مصرف لبنان: حجم التداول على SAYRAFA بلغ اليوم 125 مليون دولار بمعدل 86300 ليرة
اقتصاد
2023-05-17
مصرف لبنان: حجم التداول على SAYRAFA بلغ اليوم 125 مليون دولار بمعدل 86300 ليرة
0
اقتصاد
2023-05-15
مصرف لبنان: حجم التداول على SAYRAFA بلغ اليوم 133 مليون دولار بمعدل 86300 ليرة
اقتصاد
2023-05-15
مصرف لبنان: حجم التداول على SAYRAFA بلغ اليوم 133 مليون دولار بمعدل 86300 ليرة
0
اقتصاد
2023-05-12
مصرف لبنان: حجم التداول على Sayrafa بلغ اليوم 120 مليون دولار بمعدل 86300 ليرة
اقتصاد
2023-05-12
مصرف لبنان: حجم التداول على Sayrafa بلغ اليوم 120 مليون دولار بمعدل 86300 ليرة
0
اقتصاد
2023-05-10
مصرف لبنان: حجم التداول على Sayrafa بلغ اليوم 153 مليون دولار بمعدل 86300 ليرة لبنانية للدولار الواحد
اقتصاد
2023-05-10
مصرف لبنان: حجم التداول على Sayrafa بلغ اليوم 153 مليون دولار بمعدل 86300 ليرة لبنانية للدولار الواحد
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
خسائر كبيرة لحقت بالمصارف وبالمودعين
تقارير نشرة الاخبار
13:20
خسائر كبيرة لحقت بالمصارف وبالمودعين
0
اقتصاد
07:46
لجنة المال باشرت دراسة قانون انتاج الطاقة المتجددة
اقتصاد
07:46
لجنة المال باشرت دراسة قانون انتاج الطاقة المتجددة
0
اقتصاد
2023-05-19
بوشكيان حذر من رفع أسعار السلع المصنعة محليا: ما يتم تداوله غير صحيح
اقتصاد
2023-05-19
بوشكيان حذر من رفع أسعار السلع المصنعة محليا: ما يتم تداوله غير صحيح
0
اقتصاد
2023-05-18
مصرف لبنان: حجم التداول على Sayrafa بلغ اليوم 109 ملايين و500 ألف دولار بمعدل 86300 ليرة لبنانية للدولار الواحد
اقتصاد
2023-05-18
مصرف لبنان: حجم التداول على Sayrafa بلغ اليوم 109 ملايين و500 ألف دولار بمعدل 86300 ليرة لبنانية للدولار الواحد
آخر الأخبار
d-none hideMe
أمن وقضاء
01:17
إطلاق نار على خلفية حادث سير في حارة صيدا
أخبار دولية
01:12
رئيس الوزراء الروسي في الصين لعقد محادثات مع شي وحضور منتدى للأعمال
أخبار لبنان
00:55
مشاورات المعارضة الرئاسية تصطدم بعوائق جديدة (الشرق الأوسط)
آخر الأخبار
00:55
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على جسر الكولا باتجاه نفق سليم سلام
آخر الأخبار
00:54
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على طريق الحدث مفرق الكفاءات بالاتجاهين
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2023-05-14
معوّض لـ #الاحد_مع_ماريو: لكي نحرز تقدمًا في الملف الرئاسي هناك مسؤولية على التيار الوطني الحرّ ليخرج من منطق انه لا يوافق على مرشّح بدون موافقة حزب الله وليس مقبولا في هذا الظرف أن تتحول قوى المعارضة الى قوى مشتتة
آخر الأخبار
2023-05-14
معوّض لـ #الاحد_مع_ماريو: لكي نحرز تقدمًا في الملف الرئاسي هناك مسؤولية على التيار الوطني الحرّ ليخرج من منطق انه لا يوافق على مرشّح بدون موافقة حزب الله وليس مقبولا في هذا الظرف أن تتحول قوى المعارضة الى قوى مشتتة
0
أخبار دولية
2023-05-08
عمليات إجلاء جديدة جراء الحرائق في غرب كندا
أخبار دولية
2023-05-08
عمليات إجلاء جديدة جراء الحرائق في غرب كندا
0
منوعات
10:13
تقرير يكشف... أعداد الخراف لا تزال أعلى بكثير من معدّل السكان في نيوزيلندا
منوعات
10:13
تقرير يكشف... أعداد الخراف لا تزال أعلى بكثير من معدّل السكان في نيوزيلندا
0
اقتصاد
12:12
مصرف لبنان: حجم التداول على SAYRAFA بلغ اليوم 130 مليون و500 ألف دولار بمعدل 86300 ليرة
اقتصاد
12:12
مصرف لبنان: حجم التداول على SAYRAFA بلغ اليوم 130 مليون و500 ألف دولار بمعدل 86300 ليرة
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
13:49
"فوربس للنساء" في الرياض صورة لإنجازات المرأة العربية في مجالات شتى
رياضة
13:49
"فوربس للنساء" في الرياض صورة لإنجازات المرأة العربية في مجالات شتى
0
أخبار لبنان
13:42
الموت يغيّب الياس سابا... رجل الاقتصاد من الطراز الاول
أخبار لبنان
13:42
الموت يغيّب الياس سابا... رجل الاقتصاد من الطراز الاول
0
أخبار لبنان
13:39
قاسم: المناورة العسكرية التي نفذها حزب الله أمس رسالة ثبات وجهوزية
أخبار لبنان
13:39
قاسم: المناورة العسكرية التي نفذها حزب الله أمس رسالة ثبات وجهوزية
0
أخبار دولية
13:23
من "السعودية نحو الفضاء" الى السعودية في الفضاء"!
أخبار دولية
13:23
من "السعودية نحو الفضاء" الى السعودية في الفضاء"!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
ببركة أوغان.. اردوغان نحو ولاية رئاسية ثالثة
تقارير نشرة الاخبار
13:21
ببركة أوغان.. اردوغان نحو ولاية رئاسية ثالثة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
خسائر كبيرة لحقت بالمصارف وبالمودعين
تقارير نشرة الاخبار
13:20
خسائر كبيرة لحقت بالمصارف وبالمودعين
0
أخبار سياسية
13:19
إجتماع تشاوري وزاري في السراي الحكومي.. وإتفاق على عقد جلسة لمجلس الوزراء الجمعة
أخبار سياسية
13:19
إجتماع تشاوري وزاري في السراي الحكومي.. وإتفاق على عقد جلسة لمجلس الوزراء الجمعة
0
أخبار لبنان
13:13
بقرار متخلف .. صيدا تخسر ما تجنيه صور سياحياً وإقتصادياً
أخبار لبنان
13:13
بقرار متخلف .. صيدا تخسر ما تجنيه صور سياحياً وإقتصادياً
0
أخبار لبنان
13:10
رياض سلامة في قصر عدل بيروت؟
أخبار لبنان
13:10
رياض سلامة في قصر عدل بيروت؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
05:46
فتح مدفن ميشيل حجل بعد 4 سنوات على رحيلها... مفاجأة بما وجدوه!
فنّ
05:46
فتح مدفن ميشيل حجل بعد 4 سنوات على رحيلها... مفاجأة بما وجدوه!
2
فنّ
05:20
لمى وطارق مرعشلي يغنيان "كابتن بوب" لوالدهما ابراهيم مرعشلي.. الفيديو يغزو الانترنت!
فنّ
05:20
لمى وطارق مرعشلي يغنيان "كابتن بوب" لوالدهما ابراهيم مرعشلي.. الفيديو يغزو الانترنت!
3
امن وقضاء
11:49
تحرّش بطفلة لم يتجاوز عمرها الـ ١٠ سنوات وهذا كان مصيره
امن وقضاء
11:49
تحرّش بطفلة لم يتجاوز عمرها الـ ١٠ سنوات وهذا كان مصيره
4
فنّ
05:26
الاعلامي عمرو اديب عن المحجبات في أماكن السهر: "مصر فيها بارات ولكن"
فنّ
05:26
الاعلامي عمرو اديب عن المحجبات في أماكن السهر: "مصر فيها بارات ولكن"
5
أخبار لبنان
15:55
المتحدث باسم الخارجية الاميركية يعلّق على العرض العسكري لحزب الله في الجنوب
أخبار لبنان
15:55
المتحدث باسم الخارجية الاميركية يعلّق على العرض العسكري لحزب الله في الجنوب
6
أخبار لبنان
13:13
بقرار متخلف .. صيدا تخسر ما تجنيه صور سياحياً وإقتصادياً
أخبار لبنان
13:13
بقرار متخلف .. صيدا تخسر ما تجنيه صور سياحياً وإقتصادياً
7
أخبار لبنان
11:20
الاجتماع التشاوري قرر اصدار توصية بشأن حاكم مصرف لبنان.. هذا ما أعلنته مصادر وزارية للـLBCI
أخبار لبنان
11:20
الاجتماع التشاوري قرر اصدار توصية بشأن حاكم مصرف لبنان.. هذا ما أعلنته مصادر وزارية للـLBCI
8
خبر عاجل
12:46
الخارجية الإيرانية تعلن تعيين علي رضا عنايتي سفيرا في السعودية
خبر عاجل
12:46
الخارجية الإيرانية تعلن تعيين علي رضا عنايتي سفيرا في السعودية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More