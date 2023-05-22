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اقتصاد

مصرف لبنان: حجم التداول على SAYRAFA بلغ اليوم 130 مليون و500 ألف دولار بمعدل 86300 ليرة

2023-05-22 | 12:12
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مصرف لبنان: حجم التداول على SAYRAFA بلغ اليوم 130 مليون و500 ألف دولار بمعدل 86300 ليرة
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مصرف لبنان: حجم التداول على SAYRAFA بلغ اليوم 130 مليون و500 ألف دولار بمعدل 86300 ليرة

أعلن مصرف لبنان في بيان، ان "حجم التداول على منصة Sayrafa بلغ لهذا اليوم، 130 مليون و500 ألف دولار أميركي بمعدل 86300 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.

 وعلى المصارف ومؤسسات الصرافة الاستمرار في تسجيل كل عمليات البيع والشراء على منصة Sayrafa، وفقا للتعاميم الصادرة في هذا الخصوص".
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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