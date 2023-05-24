توضيح من وزارة المالية عن رواتب القطاع العام ومعاشات المتقاعدين

بعد التدوال عبر منصات التواصل الإجتماعي ببيان صادر عن وزارة المالية بخصوص رواتب القطاع العام ومعاشات المتقاعدين وطريقة صرفها ومواعيدها، أوضحت الوزارة أن أي بيان بهذا المضمون لم يصدر عنها حديثًا لا اليوم ولا يوم أمس، وأن ما يتم تداوله يعود إلى بيان صادر بتاريخ ٢٧ نيسان ٢٠٢٣ الماضي.