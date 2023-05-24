جولة لمراقبي وزارة الاقتصاد في محافظة النبطية

جال مراقبو وزارة الإقتصاد والتجارة - مصلحة حماية المستهلك في محافظة النبطية في المؤسسات التجارية ومحال اللحوم والمطاعم ومحطات المحروقات، يرافقهم رئيس المصلحة محمد بيطار.



وشملت الجولة: كفر شوبا والهبارية في قضاء حاصبيا، تبنين وبيت ياحون في قضاء بنت جبيل بمؤازرة عناصر من جهاز أمن الدولة مكتب بنت جبيل، والنبطية وحبوش وكفررمان وكفرجوز في قضاء النبطية.



وقد سطر محضر ضبط بحق صاحب مطعم بعد العثور داخل ثلاجات مطبخه على لحوم منتهية الصلاحية، وتم تكييل ورصرصة بعض محطات المحروقات، وذلك بمرافقة ومؤازرة عناصر جهاز امن الدولة - المديرية الإقليمية في النبطية.