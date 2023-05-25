منح فترة سماح للبنان لتفادي وضع اسمه على اللائحة الرمادية بصفة دولة غير متعاونة

ما هي الفترة السماحية؟

مُنح لبنان فترة سماح لسنة لإتمام معالجات مالية ونقدية ومصرفية لتفادي وضع اسمه على اللائحة الرمادية بصفة دولة غير متعاونة.



وأفادت معلومات خاصة بالـLBCI أن مجموعة منظمة العمل المالي ،وبعد دراسة الأوضاع المالية والنقدية والمصرقية للبنان ، وجدت أن هناك إيجابيات تحققت في سبع مجالات بينما يحتاج أمران إلى استمرار المعالجة، ولم تتضح الأمور الإيجابية والسلبية بانتظار صدور بيان رسمي عن المنظمة.



وأشارت المعلومات إلى أنه بناء على هذا التقييم قررت المنظمة منح لبنان فترة سماح لمدة سنة لإنجاز ما هو مطلوب منه تفاديا لوضع إسمه على اللائحة الرمادية للدول غير المتعاونة.