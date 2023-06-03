بحصلي للـLBCI: التسعير بالدولار خطوة إلى الامام لتثبيت الاسعار وإظهار الشفافية

أكد رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية في لبنان هاني بحصلي أن التسعير بالدولار خطوة إلى الامام لتثبيت الاسعار وإظهار الشفافية.



وطمأن، في حديث لنهاركم سعيد عبر الـLBCI، من أن أسعار السلع المستوردة انخفضت بالدولار أو بقيت ثابتة، بعد ارتفاعها لفترة، وذلك نتيجة الحرب الاوكرانية، لى سبيل المثال الزيت النباتي والارز والسكر.



وشدد بحصلي على أن الهدف تأمين الغذاء ووضعها على الرفوف بأسعار صحيحة، داعيا الدولة اللبنانية لإعطاء الامان أي استقرار معين للاقتصاد.



وعرض رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية في لبنان في دراسة أعدّها، تطور اسعار بعض السلع الاساسية: