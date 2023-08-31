الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Sports
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
اقتصاد

منصوري: مصرف لبنان سيقوم بنشر بيان الوضع الموجز كل 15 يوما

2023-08-31 | 07:12
مشاهدات عالية
شارك
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
منصوري: مصرف لبنان سيقوم بنشر بيان الوضع الموجز كل 15 يوما
0min
منصوري: مصرف لبنان سيقوم بنشر بيان الوضع الموجز كل 15 يوما

أعلن حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري أن المصرف سيقوم بنشر بيان الوضع الموجز كما في 15-08-2023 والفترات اللاحقة بعد إضافة الايضاحات والشروحات اللازمة تسهيلا لقراءتها من قبل الجمهور وذلك لحين إجراء التعديلات اللازمة، وذلك بحسب المادة 117 من قانون النقد والتسليف التي توجب على مصرف لبنان نشر بيان وضع موجز كل 15 يوما في الجريدة الرسمية.

**للاطلاع على بيان منصوري الكامل إضغط هنا 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

اقتصاد

منصوري

مصرف لبنان

بيان الوضع الموجز

سلام التقى في واشنطن المدير التنفيذي في البنك الدولي: أولوية الأمنين الغذائي والاجتماعي
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2023-08-28

عدد من الوزراء اقترح حضور حاكم مصرف لبنان بالإنابة وليد منصوري جلسة مجلس الوزراء للبحث في تأمين الإعتمادات اللازمة لدفع ثمن الباخرة KALLES الذي يبلغ ٢٩ مليون دولار

LBCI
أخبار لبنان
2023-08-28

كنعان بعد جلسة لجنة المال والموازنة بحضور منصوري:على التدقيق الجنائي أن يُستكمل في مصرف لبنان كما في الوزارات وادارات الدولة

LBCI
اقتصاد
2023-08-25

اجتماع بين منصوري ومدير مورغن ستانلي حول كيفية تفعيل العلاقة المصرفية بين مصرف لبنان ومورغن ستانلي

LBCI
اقتصاد
2023-08-25

منصوري: مصرف لبنان لن يقوم بتغطية العجز عبر إقراض الحكومة... وسيتم دفع رواتب القطاع العام بالدولار

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
03:33

سلام التقى في واشنطن المدير التنفيذي في البنك الدولي: أولوية الأمنين الغذائي والاجتماعي

LBCI
خبر عاجل
2023-08-30

"الطاقة" تصدر تسعيرة المولدات الخاصة لشهر آب

LBCI
اقتصاد
2023-08-30

بيان لوزارة الاتصالات حول تلزيم خدمة تطبيق الرسائل النصية القصيرة

LBCI
اقتصاد
2023-08-29

ارتفاع في اسعار المحروقات...

آخر الأخبار
d-none hideMe
Download
LBCI
امن وقضاء
09:10

معلومات للـLBCI: تعديلات طرأت على مسودة قرار التجديد لقوات اليونيفيل..

LBCI
أخبار لبنان
09:06

ديوان المحاسبة لهيئة ادارة السير: لملاحقة inkript جزائيا امام النيابة العامة التمييزية

LBCI
أخبار لبنان
09:04

جنبلاط يبدي رأيه بشأن مهمة قوات الامم المتحدة في الجنوب

LBCI
فنّ
09:03

فيديو من داخل سيارة نجوى كرم... ماذا فعلت شمس الأغنية اللبنانيّة؟

LBCI
فنّ
08:47

رسالة من حساب عبلة كامل الموثّق لمحمد صلاح تغضب جمهور "اتحاد جدة".. اليكم التفاصيل!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
2023-08-30

عودة الإستقرار والإرتفاع بدرجات الحرارة... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
أخبار دولية
08:45

الرئيس الصيني سيغيب عن قمة العشرين

LBCI
اسرار
00:55

أسرار الصحف 31-08-2023

LBCI
أخبار لبنان
2023-07-31

إليكم تسعيرة المولدات الخاصة في تموز 2023

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:22

ذكرى تغييب الامام موسى الصدر... كيف تبدو التحضيرات؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:20

ماذا في تفاصيل اليوم الثاني لهوكستين في لبنان؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:17

عبد الليهان في بيروت آتيا من دمشق... من سيلتقي وماذا على جدول البحث؟

LBCI
أخبار لبنان
15:54

قرار التجديد لقوات اليونفيل ارجئ الى يوم غد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:13

اختتام الجولة الاولى من بطولة كاس العالم لكرة السلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:08

اكتشف لبنان من كسروان وبيروت .. الشباب العرب يزيّنون البلد بثقافاتهم !

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:03

في اليوم العالمي للمفقودين قسرًا... الاهالي يرفعون الصوت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

على بعد أشهر من الإنتخابات البلدية .. قانون جديد للكوتا النسائية يدخل مجلس النواب

LBCI
أخبار لبنان
13:54

موضوع النافعة حضر في جلسة للجنة الاشغال النيابية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
09:06

ديوان المحاسبة لهيئة ادارة السير: لملاحقة inkript جزائيا امام النيابة العامة التمييزية

LBCI
فنّ
11:00

للمرة الثانية...فاليري ابو شقرا حامل بطفلها الثالث (صور)

LBCI
أخبار لبنان
14:56

هوكشتاين يلتقي قائد الجيش: عشاء عمل مثمر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

في الاول من أيلول.. أسعار جديدة لباقات الانترنت بعد رفع تعرفة خدمات أوجيرو

LBCI
منوعات
11:12

شقيقتان تواجهان الحكم بالسجن بعد انتشار فيديو رقص مشين بالقرب من قبر والدهما! (فيديو)

LBCI
منوعات
10:30

حادثة مأساوية... وفاة أم أثناء تعليم ابنها قيادة السيارة!

LBCI
حال الطقس
00:09

طقس صيفي يؤثر على لبنان... هل تنخفض درجات الحرارة؟

LBCI
أخبار لبنان
05:44

هوكستين في الجنوب

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More