سلام: لا قرار برفع الدعم عن ربطة الخبز

أكد وزير الإقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام ألا قرار برفع الدعم عن ربطة الخبز لا اليوم ولا غداً.



وأوضح في حديث الى "لبنان الحر"، أن الكلام عن رفع الدعم مجرد أخبار مضللة لخلق نوع من التوتر في البلد.