وزارة الصناعة: سعر طن الترابة السوداء بـ٧.٠٠٠.٠٠٠ ل.ل

وزارة الصناعة: سعر طن الترابة السوداء بـ٧.٠٠٠.٠٠٠ ل.ل



حددت وزارة الصناعة سعر مبيع طن الترابة السوداء (باب المصنع) بسبعة ملايين ليرة لبنانية، على أن يعمل بهذا السعر إعتبارًا من اليوم الثلاثاء ١٠/١٠/٢٠٢٣ ولغاية الثلاثاء ١٧/١٠/٢٠٢٣ ضمنًا.



ولا يشمل السعر المذكور أعلاه الضريبة على القيمة المضافة.



وستحدد وزارة الصناعة سعر طن الترابة في بيانات تصدرها أسبوعيًا.