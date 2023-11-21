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اقتصاد
انخفاض طفيف بأسعار المحروقات..
2023-11-21 | 02:08
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انخفاض طفيف بأسعار المحروقات..
انخفض سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 6000 ليرة لبنانية، والمازوت 12000 ليرة لبنانية، والغاز 9000 ليرة.
وقد أصبحت الأسعار على الشكل التالي:
- البنزين 95 أوكتان: 1568.000 ليرة لبنانية
- البنزين 98 أوكتان: 1608.000 ليرة لبنانية
- المازوت: 1575.000 ليرة لبنانية
- الغاز: 941.000 ليرة لبنانية.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
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