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ارتفاع بأسعار المحروقات..

2024-02-13 | 02:08
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ارتفاع بأسعار المحروقات..
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ارتفاع بأسعار المحروقات..

إرتفع سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 15000 ليرة لبنانية، كما ارتفع سعر المازوت 18000 ليرة لبنانية، وسعر الغاز 3000 ليرة.

وأصبحت الأسعار على الشكل التالي: 
 
- بنزين 95 اوكتان: 1588.000  ليرة لبنانية.
- بنزين 98 اوكتان: 1628.000 ليرة لبنانية.
- المازوت: 1585.000 ليرة لبنانية.
- الغاز: 937.000 ليرة لبنانية. 
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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