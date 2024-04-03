تعميم من ميقاتي إلى جميع الإدارات والمؤسسات العامة... ماذا جاء فيه؟

أصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تعميما الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة بشأن عدم إصدار أي قرار تمويلي قبل مراجعة وزارة المالية.



وجاء في التعميم:



"يتبين أن بعض الإدارات العامة تصدر قرارات منفردة بغية حاجاتها التمويلية الإضافية غير المتوافرة لديها أصلاً، من دون الرجوع والتنسيق مع وزارة المالية الجهة المولجة بحسن إدارة المالية العامة للدولة،



وعليه، ومنعاً من تكبيد الخزينة أعباء إضافية،



يطلب إلى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة عدم إصدار أو إتخاذ أي قرار يؤدي إلى تأمين حاجات تمويلية إضافية لا تتوفر في اعتماداتها قبل الرجوع والتنسيق مع وزارة المالية والمراجع المعنية لديها، تحت طائلة عدم السير بها".