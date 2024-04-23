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اقتصاد

وزير المالية: تمديد مهلة تقديم التصريح الالكتروني عن إيرادات الأسهم وسندات الدين الأجنبية وإيرادات رؤوس الأموال المنقولة الأجنبية

2024-04-23 | 05:45
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وزير المالية: تمديد مهلة تقديم التصريح الالكتروني عن إيرادات الأسهم وسندات الدين الأجنبية وإيرادات رؤوس الأموال المنقولة الأجنبية
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وزير المالية: تمديد مهلة تقديم التصريح الالكتروني عن إيرادات الأسهم وسندات الدين الأجنبية وإيرادات رؤوس الأموال المنقولة الأجنبية

أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل قراراً مدّد فيه استثنائياً ولمرة أخيرة، مهلة تقديم التصريح الالكتروني عن إيرادات الأسهم وسندات الدين الأجنبية ومختلف إيرادات رؤوس الأموال المنقولة الأجنبية الأخرى العائدة لسنتي 2022 و2023 التي يتوجب على أصحابها أو المتمتعين بريعها المقيمين في لبنان التصريح عنها إلكترونياً بموجب النموذج "ث4/ج" عملاً بأحكام المادة 82 من قانون ضريبة الدخل، ومهلة تسديد الضريبة بموجب إشعار دفع ضريبة الدخل على رؤوس الأموال المنقولة (ص3) وذلك لغاية 15/08/2024 ضمناً.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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