انخفاض في سعر المحروقات وارتفاع في سعر الغاز

انخفض اليوم، سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 15 ألف ليرة لبنانية والبنزين 98 أوكتان 14 ألف ليرة لبنانية والمازوت 5 آلاف ليرة لبنانية، فيما ارتفع سعر قارورة الغاز 6 آلاف ليرة لبنانية، وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي:



البنزين 95 أوكتان: مليون و605 آلاف ليرة لبنانية



البنزين 98 أوكتان: مليون و644 ألف ليرة لبنانية



المازوت: مليون و423 ألف ليرة لبنانية



الغاز: 813 ألف ليرة لبنانية