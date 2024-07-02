الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
29
o
الجنوب
30
o
الشمال
33
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
30
o
متن
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
البقاع
29
o
الجنوب
30
o
الشمال
33
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اقتصاد
ارتفاع في أسعار المحروقات...
2024-07-02 | 02:15
مشاهدات عالية
شارك
0
min
ارتفاع في أسعار المحروقات...
ارتفع صباح اليوم، سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 10000 ليرة لبنانية، والـ98 أوكتان 8000. كما ارتفع سعر المازوت 14000 ليرة لبنانية والغاز 15000.
وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:
- بنزين 95 أوكتان: 1617.000 ليرة لبنانية.
- بنزين 98 أوكتان: 1655.000 ليرة لبنانية.
- المازوت: 1492.000 ليرة لبنانية.
- الغاز: 856.000 ليرة لبنانية.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
آخر الأخبار
اقتصاد
أسعار
المحروقات...
فرص استثمارية للبنانيين في السعودية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
اقتصاد
2024-06-28
ارتفاع بأسعار المحروقات...
اقتصاد
2024-06-28
ارتفاع بأسعار المحروقات...
0
اقتصاد
2024-04-09
ارتفاع بأسعار المحروقات... ماذا عن الغاز؟
اقتصاد
2024-04-09
ارتفاع بأسعار المحروقات... ماذا عن الغاز؟
0
اقتصاد
2024-04-05
ارتفاع بأسعار المحروقات...
اقتصاد
2024-04-05
ارتفاع بأسعار المحروقات...
0
اقتصاد
2024-06-25
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
2024-06-25
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
فرص استثمارية للبنانيين في السعودية
تقارير نشرة الاخبار
14:02
فرص استثمارية للبنانيين في السعودية
0
اقتصاد
2024-06-28
قراران عن وزارة المال يتعلقان بتمديد مهل
اقتصاد
2024-06-28
قراران عن وزارة المال يتعلقان بتمديد مهل
0
اقتصاد
2024-06-28
ارتفاع بأسعار المحروقات...
اقتصاد
2024-06-28
ارتفاع بأسعار المحروقات...
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-06-27
الاقتصاد في صلب الانتخابات الرئاسية الإيرانية
تقارير نشرة الاخبار
2024-06-27
الاقتصاد في صلب الانتخابات الرئاسية الإيرانية
آخر الأخبار
d-none hideMe
أخبار لبنان
04:54
مذكرة تعاون بين مركز الملك سلمان للإغاثة والهيئة العليا للإغاثة في السراي الحكومي...
أخبار لبنان
04:52
سفيرة قبرص إلتقت علامة وأكدت موقف بلادها عدم السماح باستخدام أراضيها كمنطلق لأعمال حربية ضد لبنان
أخبار لبنان
04:48
"التيار": من الواضح أن التيار ورئيسه يشكلان الهاجس اليومي لرئيس القوات
أمن وقضاء
04:45
جريح بطلق ناري في بعلبك
آخر الأخبار
04:40
الوكالة الوطنية للإعلام: إستهداف محول الكهرباء في مشروع الطيبة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحف اليوم
2024-07-01
مصادر رسمية في الأمن العام لـ"الأخبار": "زحمة المصنع" أسبابها تقنية
صحف اليوم
2024-07-01
مصادر رسمية في الأمن العام لـ"الأخبار": "زحمة المصنع" أسبابها تقنية
0
أخبار دولية
14:13
السلطة الفلسطينية تتعهّد بدعم أكبر للمنظمات غير الحكومية في غزة
أخبار دولية
14:13
السلطة الفلسطينية تتعهّد بدعم أكبر للمنظمات غير الحكومية في غزة
0
أخبار دولية
00:56
مادورو: الحوار مع واشنطن يستأنف الأربعاء رغم العقوبات
أخبار دولية
00:56
مادورو: الحوار مع واشنطن يستأنف الأربعاء رغم العقوبات
0
منوعات
06:10
في مشهد مرعب... اختبار صاروخ في الصين يؤدي الى إطلاق كارثي غير مخطط له وينتهي بانفجار ضخم! (فيديو)
منوعات
06:10
في مشهد مرعب... اختبار صاروخ في الصين يؤدي الى إطلاق كارثي غير مخطط له وينتهي بانفجار ضخم! (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:29
المعارضة.. لا لوحدة الساحات ومطالبة بعقد جلسة نيابية لمناقشة الحرب
تقارير نشرة الاخبار
14:29
المعارضة.. لا لوحدة الساحات ومطالبة بعقد جلسة نيابية لمناقشة الحرب
0
تقارير نشرة الاخبار
14:09
اكرم الحلبي يتحدث عن جهوزية منتخب لبنان لكرة السلة قبل ٢٤ ساعة من مواجهة إسبانيا في ملحق اولمبياد باريس
تقارير نشرة الاخبار
14:09
اكرم الحلبي يتحدث عن جهوزية منتخب لبنان لكرة السلة قبل ٢٤ ساعة من مواجهة إسبانيا في ملحق اولمبياد باريس
0
تقارير نشرة الاخبار
14:07
إنكلترا بشق النفس إلى ربع نهائي اليورو وإسبانيا تستعرض امام جورجيا
تقارير نشرة الاخبار
14:07
إنكلترا بشق النفس إلى ربع نهائي اليورو وإسبانيا تستعرض امام جورجيا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:04
إرث ثقافي في طرابلس يتحوّل إلى مساحة منكوبة بسبب فوضى البسطات
تقارير نشرة الاخبار
14:04
إرث ثقافي في طرابلس يتحوّل إلى مساحة منكوبة بسبب فوضى البسطات
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
فرص استثمارية للبنانيين في السعودية
تقارير نشرة الاخبار
14:02
فرص استثمارية للبنانيين في السعودية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
قراءة في أرقام الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية الفرنسية
تقارير نشرة الاخبار
13:53
قراءة في أرقام الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية الفرنسية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
في غزة تمهيدٌ للانتقال الى المرحلة الثالثة
تقارير نشرة الاخبار
13:50
في غزة تمهيدٌ للانتقال الى المرحلة الثالثة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
الموسم السياحي في لبنان لم يتأثر بالحرب وصيف واعد بانتظارنا!
تقارير نشرة الاخبار
13:48
الموسم السياحي في لبنان لم يتأثر بالحرب وصيف واعد بانتظارنا!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
وزارة السياحة تُطلق حملة "مشوار رايحين مشوار" لعام 2024
تقارير نشرة الاخبار
13:47
وزارة السياحة تُطلق حملة "مشوار رايحين مشوار" لعام 2024
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
15:39
بعد انتشار أخبار عن اختفاء الدكتور فود... شروق تناشد المعنيين: "الملف مفبرك"! (فيديو)
منوعات
15:39
بعد انتشار أخبار عن اختفاء الدكتور فود... شروق تناشد المعنيين: "الملف مفبرك"! (فيديو)
2
أمن وقضاء
11:42
قتيل وعدد من الجرحي في إطلاق نار في إشكال بين اصحاب مولدات
أمن وقضاء
11:42
قتيل وعدد من الجرحي في إطلاق نار في إشكال بين اصحاب مولدات
3
منوعات
06:10
في مشهد مرعب... اختبار صاروخ في الصين يؤدي الى إطلاق كارثي غير مخطط له وينتهي بانفجار ضخم! (فيديو)
منوعات
06:10
في مشهد مرعب... اختبار صاروخ في الصين يؤدي الى إطلاق كارثي غير مخطط له وينتهي بانفجار ضخم! (فيديو)
4
أخبار لبنان
08:55
وزارة الطاقـة أصـدرت تسعيـرة المولـدات الخاصـة لشهـر حزيران 2024
أخبار لبنان
08:55
وزارة الطاقـة أصـدرت تسعيـرة المولـدات الخاصـة لشهـر حزيران 2024
5
خبر عاجل
11:31
"مشوار رايحين مشوار"... ترقبوا انطلاق هذه المبادرة الوطنية السياحية مباشرة الليلة الساعة السابعة مساء
خبر عاجل
11:31
"مشوار رايحين مشوار"... ترقبوا انطلاق هذه المبادرة الوطنية السياحية مباشرة الليلة الساعة السابعة مساء
6
منوعات
08:17
وصف نفسه بـ "الله على الأرض" ثم ارتكب جرائمه الفظيعة... دعوى قضائية من تلميذاته بحقه وهذه التفاصيل!
منوعات
08:17
وصف نفسه بـ "الله على الأرض" ثم ارتكب جرائمه الفظيعة... دعوى قضائية من تلميذاته بحقه وهذه التفاصيل!
7
صحف اليوم
00:02
المخابرات الألمانية في حارة حريك مجددًا (الأخبار)
صحف اليوم
00:02
المخابرات الألمانية في حارة حريك مجددًا (الأخبار)
8
اقتصاد
02:15
ارتفاع في أسعار المحروقات...
اقتصاد
02:15
ارتفاع في أسعار المحروقات...
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More