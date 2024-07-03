الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
فيلم لبناني
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
اقتصاد

كركي: تسهيل استفادة شريك المضمون المتقاعد المتوفي من تقديمات الصندوق الصحية

2024-07-03 | 05:37
مشاهدات عالية
شارك
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
كركي: تسهيل استفادة شريك المضمون المتقاعد المتوفي من تقديمات الصندوق الصحية
0min
كركي: تسهيل استفادة شريك المضمون المتقاعد المتوفي من تقديمات الصندوق الصحية

أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، مذكرة تقضي بتعليق العمل - بصورة موقتة، الى حين انتهاء الأسباب المانعة - بالمادة الأولى من الفقرة ثانيا - البند "أ" من المذكرة الإعلامية 559/2017، التي تلزم الشريك المضمون تقديم، من ضمن الأوراق المطلوبة، إفادة من أمانة السجل التجاري تفيد بأنه غير مسجل في السجل التجاري بصفة تاجر، على أن يستعاض عنها بتعهد موقت عند كاتب العدل، وفق الأنموذج المنظم من قبل إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يفيد بأن شريك المضمون المتوفي غير مسجل في السجل التجاري بصفة تاجر، ويتوجب على شريك المضمون المتوفي تأمين هذه الإفادة عندما تسمح الأوضاع بالحصول عليها. 

وللمناسبة، أكد المدير العام أن المساعي التي تقوم بها إدارة الصندوق من أجل تذليل العقبات التي يواجهها المضمونون ما هي إلا ترجمة عملية للمسار التصحيحي الذي التزم به. كما جدد تأكيده أنه لن يتردد باتخاذ التدابير والإجراءات كافة التي من شأنها تسهيل معاملات المضمونين.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

آخر الأخبار

اقتصاد

كركي

المضمون

المتقاعد

ضمان

ارتفاع في أسعار المحروقات...
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2024-06-11

كركي : بات بإمكان المرضى المضمونين الحصول على الموافقة الإستشفائية المؤخرة من أي مركز ضمان أو مستشفى

LBCI
اقتصاد
2024-06-24

لجنة الصحة ناقشت في حضور كركي خطة صندوق الضمان لرفع التغطية الاستشفائية

LBCI
أخبار لبنان
2024-06-21

القصيفي: الاشتراكات المرتفعة التي يسدّدها المتقاعدون للضمان الاجتماعي مجحفة وسنعمل على اعفائهم منها

LBCI
أخبار لبنان
2024-06-20

كركي: الضمان يغطي 90 في المئة من قيمة الفاتورة الإستشفائية للأعمال الجراحية المقطوعة الأساسية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
2024-07-02

ارتفاع في أسعار المحروقات...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-07-01

فرص استثمارية للبنانيين في السعودية

LBCI
اقتصاد
2024-06-28

قراران عن وزارة المال يتعلقان بتمديد مهل

LBCI
اقتصاد
2024-06-28

ارتفاع بأسعار المحروقات...

آخر الأخبار
d-none hideMe
Download
LBCI
منوعات
08:40

أم تثير الغضب على مواقع التواصل: ما طلبته من الآباء مقابل مواعيد لعب أطفالهم صادم!

LBCI
أخبار لبنان
08:39

البستاني ناشد وزير المالية والصحة وضع موازنة تشغيلية لمستشفى دير القمر الحكومي

LBCI
أخبار لبنان
08:33

الجميل إلتقى السفير الأوسترالي: لتحرير قرار لبنان من الهيمنة

LBCI
أخبار لبنان
08:10

حمية من الرباط: نهضة وريادية مرافقنا الحيوية وفي طليعتها المطار مسار راسخ لا تراجع عنه مهما كانت التحديات

LBCI
أخبار لبنان
08:05

لجنة الشؤون الخارجية عرضت آثار الاعتداءات الاسرائيلية على قرى وبلدات الجنوب

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
اسرار
23:27

أسرار الصحف 3-7-2024

LBCI
أخبار دولية
2024-06-25

قتيلان على الأقل في حريق ضخم قرب موسكو

LBCI
منوعات
2024-03-23

"اللصة المرنة"... مارست اليوغا في موقغ السيارات قبل اقتحامها أحد المخابز في مشهد غريب جدا! (فيديو)

LBCI
منوعات
2024-07-01

حقن قرون حيوانات وحيد القرن بمواد مشعة للحدّ من صيدها في جنوب إفريقيا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:05

لجنة الشؤون الخارجية عرضت آثار الاعتداءات الاسرائيلية على قرى وبلدات الجنوب

LBCI
أخبار لبنان
06:25

إطلاق برنامج احتفالات تطويب الدويهي: نحن في حضرة تاريخ جديد لفصل مشرّف لتاريخ لبنان

LBCI
أخبار لبنان
05:14

ميقاتي: خيارنا في لبنان كان ولا يزال السلام

LBCI
رياضة
14:21

أجواء مواجهة لبنان وإسبانيا من فالنسيا مع مدير المنتخبات الوطنية بالاتحاد اللبناني لكرة السلة مارون جبرايل

LBCI
رياضة
14:18

فرنسا تضرب موعدا ناريا مع البرتغال في ربع نهائي اليورو... والعين على آخر المتأهلين الليلة!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:15

قتلوه وجرحوا ثلاثة أمام ثكنة عسكرية في بيروت…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

الفنانة ميريام فارس تدخل عالم اللعبة الالكترونية الاشهر PUBG Mobile

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

سابقة تاريخية في الولايات المتحدة.. ترامب يعلن انتصاره وبايدن قلق على الديموقراطية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

هكذا تتم الإنتخابات في بريطانيا…

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:15

قتلوه وجرحوا ثلاثة أمام ثكنة عسكرية في بيروت…

LBCI
أخبار دولية
14:37

تعرُّض مستشارة الرئيس السوريّ لحادث سير قوي وحالتها حرجة

LBCI
منوعات
09:03

شاب يتعرض لأشنع المواقف... خُدّر ونُقل إلى المستشفى وعندما استيقظ لم يتوقع ما حصل (فيديو)

LBCI
صحف اليوم
00:24

بداية لخطة تعاف لرواتب موظفي القطاع العام (الجمهورية)

LBCI
رياضة
15:47

دموع والدته أبكته وسط الملعب... هذا ما حصل مع رونالدو بعد إضاعته ركلة جزاء في بطولة أوروبا! (فيديو)

LBCI
رياضة
16:22

خسارة منتخب لبنان لكرة السلة مباراته الاولى في تصفيات الملحق المؤهلة للاولمبياد امام اسبانيا 59 - 104 ويلتقي لبنان السادسة والنصف عصر الخميس مع منتخب انغولا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

مساعدات جديدة من السعودية للبنان!

LBCI
منوعات
09:26

في السويد... قانون جديد يمنح الأجداد هذا الامتياز!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More