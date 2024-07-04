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اقتصاد
وزير الإقتصاد أحال 224 محضر ضبط على القضاء
2024-07-04 | 08:30
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وزير الإقتصاد أحال 224 محضر ضبط على القضاء
أحال وزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام 224 محضر ضبط على القضاء سطّرهم مراقبو مديرية حماية المستهلك في الوزارة، في حقّ عدد من المؤسسات ونقاط بيع وأصحاب مولدات ومطاعم وملاحم، بفعل مخالفات مُوثّقة للقوانين المرعية التي تحمي حقوق المستهلك وتُجرّم المسّ بلقمة اللبناني والتلاعب بأسعار السلع ونوعيّتها التي أتت على الشكل التالي:
١- عينات غير مطابقة للمواصفات.
٢- عدم اعلان أسعار.
٣- عدم الإلتزام بشروط النظافة والسلامة الغذائية.
٤- مواد منتهية الصلاحية.
٥- الغش بطريقة الخلط بين اللحوم الطازجة والمبردة.
٦- عدم الإلتزام بالسعر المحدد للمولدات الخاصة.
٧- عدم تصديق لائحة الأسعار من وزارة السياحة.
٨- عدم الإلتزام بالأوزان المحددة.
٩- تصرف ببضاعة محجوزة.
١٠- تخطي نسب الأرباح.
١١-عدم الإلتزام بأسعار المحروقات.
١٢- عدم ابراز فواتير الشراء.
١٣-عدم الإلتزام بتعرفة مرائب السيارات.
وطالب الوزير سلام القضاء بإنزال أشد العقوبات بحقّ المخالفين حمايةً لحقوق المستهلك.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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