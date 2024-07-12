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o
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اقتصاد
ارتفاع سعر البنزين واستقرار سعر المازوت والغاز
2024-07-12 | 02:12
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ارتفاع سعر البنزين واستقرار سعر المازوت والغاز
ارتفع صباح اليوم، سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 6000 ليرة لبنانية، فيما استقرّ سعر المازوت والغاز.
وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:
- بنزين 95 أوكتان: 1651.000 ليرة لبنانية.
- بنزين 98 أوكتان: 1689.000 ليرة لبنانية.
- المازوت: 1518.000 ليرة لبنانية.
- الغاز: 890.000 ليرة لبنانية.
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