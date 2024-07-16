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اقتصاد

جدول جديد لأسعار المحروقات...

2024-07-16 | 01:59
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جدول جديد لأسعار المحروقات...
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جدول جديد لأسعار المحروقات...

إرتفع اليوم سعر صفيحتي البنزين 95 أوكتان و98 أوكتان 1000 ليرة لبنانية، فيما انخفض سعر المازوت 3000 ليرة لبنانية.

أما سعر الغاز، فإرتفع 30000 ليرة لبنانية.

وأصبحت الأسعار كالآتي:

- البنزين 95 أوكتان: 1652.000 ليرة لبنانية.
- البنزين 98 أوكتان: 1690.000 ليرة لبنانية.
- المازوت:  1515.000 ليرة لبنانية.
- الغاز: 920.000 ليرة لبنانية.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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