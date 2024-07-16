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اقتصاد
وزير المالية يؤكد التزامه تقديم موازنة 2025 في مواعيدها الدستورية
2024-07-16 | 06:15
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وزير المالية يؤكد التزامه تقديم موازنة 2025 في مواعيدها الدستورية
جدد وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل التأكيد على التزام وزارة المالية تقديم موازنة 2025 في مواعيدها الدستورية، وشدد خلال اجتماع إداري تقييمي حول المراحل التي وصلت إليها عملية إعداد الموازنة في ضوء الاجتماع الذي عقد مع المسؤولين الاقتصاديين لدى الجهات الدولية المانحة على الحرص على الحفاظ على الإستقرار المالي والنقدي، وفي الوقت نفسه على ضرورة تفعيل الإنتاجية في الإنفاق الاجتماعي ليكون أكثر جدوى باعتباره ركيزة أساسية في تعزيز الخدمات الاجتماعية للمواطنين في ظل المتاح اليوم من التمويل وغياب أي مصادر أخرى.
وركز الخليل على الحاجة إلى تطوير وتحسين عملية تحضير موازنات الوزارات، ولا سيما وزارات الصحة والتربية والتعليم العالي والشؤون الإجتماعية ، مع التشديد على ضرورة ان تعكس هذه الموازنات نظرة استراتيجية واصلاحية لمختلف القطاعات، مع الأخذ بالتوصيات المقترحة من البعثات التقنية.
وكان المشاركون من ممثلي الجهات المانحة تطرقوا إلى ما يتعلق بحصة الإنفاق الاجتماعي المرتقبة، معربين عن توجهات الجهات التي يمثلون ومعهم المجتمع الدولي في دعم لبنان في المرحلة المقبلة وان هذا الدعم عن سيكون ترشيدياً لناحية القطاعات الاجتماعية ، لافتين إلى ان الدعم الذي ستقدمه في الظروف الراهنة سيتجه بشكل أكبر نحو القطاع الأمني.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
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