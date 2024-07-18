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اقتصاد

نقولا شماس لـ"جدل": همّنا الأول كهيئات اقتصادية هو حماية أموال المودعين

2024-07-18 | 16:40
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نقولا شماس لـ&quot;جدل&quot;: همّنا الأول كهيئات اقتصادية هو حماية أموال المودعين
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نقولا شماس لـ"جدل": همّنا الأول كهيئات اقتصادية هو حماية أموال المودعين

أكد الأمين العام للهيئات الاقتصادية نقولا شماس أن لبنان يعيش أزمة نقدية مالية اقتصادية واجتماعية، لافتا الى أن الوضعين الاقتصادي والاجتماعي أفضل مما كانا عليه في السنوات الأخيرة "لأن القطاع الخاص قام باللازم. 

وأشار الى أنه، عام 2023 وقبل أن تبدأ عملية طوفان الأقصى، بدأ القطاع الخاص يلتقط أنفاسه. 

وقال شماس في حديث لبرنامج "جدل" عبر الـLBCI: "بداية التعافي الاقتصادي كانت قد بدأت قبل الحرب. أما بالموضوع الاجتماعي، فنحن كهيئات اقتصادية نواكب هذا الموضوع ان كان بموضوع الأجور او الضمان الاجتماعي أو مساعدات للتعليم وغيرهم".

واعتبر أنه يجب توجيه التحية للقطاع الخاص على المجهود الذي قام به. ورأى أن كل مؤسسة من القطاع الخاص قامت بمعجزة خلال السنوات الماضية، في ظل ويلات مرّت على البلد كفيروس كورونا وانفجار المرفأ. 

ورأى الأمين العام للهيئات الاقتصادية أن عدم إقرار الكابيتال كونترول كان خطأ فادحا في بداية الأزمة.

وأكد أن الفجوة المالية الضخمة من مسؤولية الدولة بالقانون. 

وقال شماس: "همّنا الأول كهيئات اقتصادية هو حماية أموال المودعين".
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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